聽新聞
0:00 / 0:00

婚育宅動起來 桃園台南181戶招租

聯合報／ 記者張裕珍／桃園報導
行政院推出婚育宅社宅政策，桃園市桃園區「慈文安居」打頭陣，15日起開放申請。圖／國家住都中心提供
行政院推出婚育宅社宅政策，桃園市桃園區「慈文安居」打頭陣，15日起開放申請。圖／國家住都中心提供

行政院會日前推出「婚育宅」社宅政策，讓新婚2年內與育有0到6歲小孩的家庭優先申請，可住滿12年。國家住都中心指出，桃園市及台南市兩地社宅打頭陣，15日起首度招租，租金含管理費桃園最低6220元起、台南最低4630元起。

行政院預計至2028年時釋出1.1萬餘戶婚育宅。內政部國土管理署昨表示，透過都更分回、中央興建完工第2季與第3季招租的3033戶社會住宅，以及調配林口世大運社宅空餘戶，今年底前會在六都優先釋出千餘戶婚育宅，其中，台北市23戶、新北市530戶、桃園市66戶、台南市121戶及高雄市282戶，由國家住都中心招租。

國家住都中心指出，配合內政部「青年婚育租屋協助專案」，最新公告招租的中央社宅提供婚育宅供申請承租，近期釋出的桃園慈文安居、台南新都安居A，婚育宅共約181戶，9月15日至10月14日受理申請，明年1月9日抽籤，最快明年3月1日入住。

桃園慈文安居位於桃園市桃園區慈文路284巷9號，地上14層、地下2層建物，共288戶，提供套房、二房及三房型，套房185戶，租金含管理費最低6220元起，二房88戶1萬440元起跳，三房15戶1萬4340元起。

慈文安居鄰近桃園藝文特區，生活機能佳，附近中正路、慈文路商家小吃不少，慈文國中也是升學率不錯的明星學校，對年輕家庭吸引力高；尤其中正路上的捷運綠線G09站正在興建中，未來通車後，交通往來更方便。有家長認為，此處社宅區位好、生活機能也不錯，很適合小家庭入住。

社區內規畫戶外休憩空間及綠帶走廊，並設有店鋪、幼兒園等；此案土地由國防部提供，保留30％戶數，優先提供給軍職人員及眷屬。

台南新都安居A是台南首案中央社宅，共621戶，提供套房、二房及三房型，租金含管理費4630元起，社區有露天活動廣場、天井休憩區、18間店鋪及幼兒園，保留16戶作專案出租，將引進社福資源，提供多元居住扶助服務；本案位於南台南副都心生活圈。

捷運 國防部 內政部 世大運 藝文特區 社會住宅

延伸閱讀

桃園普渡大廟各顯特色 景福宮精靈小桃子花車首亮相

桃園龜山警鐵腕出擊 周末夜查獲噪音改裝車與詐騙車手

承諾年底前端出逾千戶婚育宅 國土署曝從北到南分布「這五縣市」

千戶婚育宅年底釋出 新北530戶最多、高雄282戶

相關新聞

婚育宅動起來 桃園台南181戶招租

行政院會日前推出「婚育宅」社宅政策，讓新婚2年內與育有0到6歲小孩的家庭優先申請，可住滿12年。國家住都中心指出，桃園市...

政府釋出千戶婚育宅年底 新北530戶最多

為讓青年願婚、敢生、能養，政府從年底起至二○二八年，將從社宅中釋出共一點一萬戶「婚育宅」，讓育有○歲到六歲小孩的家庭能住...

承諾年底前端出逾千戶婚育宅 國土署曝從北到南分布「這五縣市」

政府釋出千餘戶「婚育宅」，年底前陸續招租，鎖定新婚與育兒家庭，降低租屋負擔。內政部指出，少子化是國家發展的重大挑戰，而居...

千戶婚育宅年底釋出 新北530戶最多、高雄282戶

為讓青年願婚、敢生、能養，政府從年底起至2028年，將從社宅中釋出20%，共1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩的...

新青安房貸放寬首周末 高雄房市從樂觀轉「熱」觀

新青安房貸放寬後首個周末，高雄各預售接待中心終於迎來客人上門賞屋，讓不少代銷業者能緩口氣，直呼期待房市從樂觀轉「熱觀」，...

上市上櫃企業8月永續力TOP 10揭曉

市值前50大上市上櫃公司8月永續聲量表現如何？從碳管理到社會參與，企業透過論壇、捐助與環境行動展現多元永續路徑，本月關鍵話題逐一揭曉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。