產業追蹤／晶圓傳送機械 助力半導體業

台灣作為全球半導體產業最重要的製造基地，擁有完整的上下游供應鏈、豐富的技術資源和產業經驗。而晶片在生產製程中，晶圓傳送機器人負責在無塵室環境中精確地搬運和處理晶圓，確保製程的高效和穩定。因此，晶圓傳送機器人可謂半導體製造過程中的關鍵設備。

工研院開發嵌入式晶圓傳送機器人，提升半導體製程效率。工研院／提供 根據國際半導體產業協會（SEMI）推估，全球半導體晶圓傳送機器人市場規模預計於2025年達到10.3億美元，應用涵蓋前段與後段製程。隨著半導體元件持續微小化，對於機器人潔淨度、耐震性與高精度的要求也同步提升。目前市場由KAWASAKI、RORZE、YASKAWA、JEL、BROOKS、SANKYO、HIRATA與TAZMO等國際大廠主導。然而，隨著台灣半導體產業持續擴張，晶圓傳送機器人的需求快速上升，產能不足的問題已經逐漸影響整體設備供應鏈。

經濟部產業技術司補助工研院開發「嵌入式傳送機器人（晶圓傳送機器人）」，具備高速、低振控制技術，可有效降低搬運晶圓時的振動與誤差，確保晶圓在傳送過程中不受損傷。該機器人有別於傳統晶圓傳送機器人採手臂與電控箱分離的設計，採用本體與電控箱合一架構，對於寸土寸金的高科技半導體廠房而言，無疑是一大優勢，能有效提升設備空間利用率並確保產線空間最大化。

工研院開發嵌入式晶圓傳送機器人，提升半導體製程效率。工研院／提供 此外，「嵌入式傳送機器人」還兼具維修便利性與抗電磁干擾能力，並內建振動監控功能，可以即時監控振動值，並於作動中彈性調整控制路徑，協助我國技術從激烈的日、美市場競爭中突圍，成為半導體設備供應鏈中最先進的解決方案之一。

目前除台積電（2330）、聯電外，台灣還有日月光、力成等多家在全球具影響力的半導體相關企業，隨著製程技術不斷升級，對晶圓傳送機器人的需求亦日益提升。國內已有如上銀、三和技研等廠商投入開發並取得初步成果，惟相較國際大廠，在技術實力與品牌知名度上仍有成長空間。

目前晶圓傳送機器人面臨三大挑戰。第一，技術門檻高，需兼顧高速傳輸與全年無休運行的穩定性，尤其對振動容忍度極低，控制精度需達0.3g以下。第二，國際競爭激烈，全球多國正積極布局，台灣必須持續推進創新與市場拓展。第三，成本控制困難，產品在取得客戶認證前需投入長期測試與資源，對企業資金與人力形成壓力。

晶圓傳送機器人為半導體製程中的關鍵設備，對提升製程效率與穩定性具關鍵意義。台灣在該領域已具備良好技術基礎與產業需求，未來若能透過技術創新、產業合作、智慧化發展、市場拓展與人才培育，將有望在晶圓傳送機器人技術上取得重大突破，進一步強化我國半導體產業競爭力，為全球供應鏈貢獻更多價值。（作者是工研院機械所專案經理）