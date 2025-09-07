產業追蹤／智造機器人催動產業轉型

全球製造業正站在轉型的臨界點。面對勞動力短缺、成本上升與客製化需求激增，智慧製造不只是趨勢，更是企業邁向高值化與永續營運的核心戰略。機器人技術則成為推動這波轉型的核心動力。

傳統自動化已不足以應對快速變動的市場需求，唯有結合AI感知與自主決策能力，實現「具身智慧（Embodied AI）」的機器人，才能真正邁向智慧製的新時代。根據全球研究機構預測，全球機器人市場將維持雙位數年複合成長率（CAGR），預估2025年工業型機器人市場將突破870億美元，2030年進一步成長至1,600億美元以上，而AI Robots市場作為新興焦點，至2035年全球產值預估可達380億美元，反映出其長期發展動能。

智慧製造機器人應用發展可分為三階段。近期（2025至2027年）應用將集中於汽車製造、電子組裝、物流與倉儲等產線環境，機器人主要負責裝配、搬運、檢測等重複性與高風險作業，TESLA與BMW已啟動導入AI機器人進行人機協作，成為製造業轉型的重要指標。中期（2028至2030年）則隨著AI感知與模組化設計技術進展，機器人將具備更高的任務彈性與自然互動能力，應用場景將日益多元。長期而言（2030年後），機器人將朝通用型方向發展，具備技能化、自主化與深度協作能力，能勝任複雜且多變的作業任務，真正融入人類工作場域。

台灣在智慧製造機器人領域具備明確的優勢與挑戰。在工業機器人方面已有中小型多關節手臂的自研能力，且具備穩定的零組件供應鏈。服務型與自主移動型機器人（AMR）也陸續發展中，應用從工業逐漸擴及醫療、物流、巡檢等多元領域。近年自主移動機器人與協作型機器人（Cobot）更成為研發主軸，發展重點包括運動控制、智慧感知、即時決策與模組化平台建構。

為強化技術落地與產業升級，在經濟部產業技術司支持下，工研院開發「嵌入式傳送機器人」，針對半導體無塵室搬運需求，整合高速低振控制與機電合一設計，不僅節省空間、提高穩定性，並具備振動監控與抗電磁干擾功能，強化台灣在高階晶片製程自動化的自主能力。另一項成果為「高擬真雙手協作機器人」，運用AI與虛實整合模擬技術，已導入台灣手工具產線進行高精度裝配，可靈活處理百種以上工件，大幅減少人力並節省治具成本，有效協助產業數位轉型與提升國際競爭力。

技術發展上，智慧機器人聚焦三大方向：一是運動控制的升級，使機器人在不平整或動態環境中仍能穩定運作；二是AI跨領域融合，透過大型語言模型與感測整合，增強任務理解與對環境的適應力；三是端到端的智慧整合系統，透過模組化設計與邊緣AI晶片，實現即時決策與彈性部署。

台灣發展智慧製造機器人的機會來自於三大基礎優勢：首先是AI晶片與高效能運算供應鏈具全球競爭力；其次在於關鍵零組件如力覺感測器、螺桿、諧波減速機等均具備自製能力；最後則是系統整合與應用方案能量高，可串聯軟硬體與資安服務，打造具高度附加價值的解決方案。

在技術司長期推動下，智慧機器人技術已逐步從法人端落實到實際產線，為台灣製造業注入新動能。未來應持續強化四大方向：一是投入關鍵技術與產品開發，掌握AI驅動新一代機器人核心；二是建構完整產業生態，提供研發至商品化的一站式資源；三是完善標準與法規制度，讓台灣機器人技術具備國際信賴度；四是厚植跨域人才，打造支撐長期發展的基礎。

當AI與機器人融合的浪潮來臨，台灣若能結合既有優勢與政策資源，將有機會在智慧製造全球版圖中站穩腳步，開創新局。（作者是工研院產業科技國際策略發展所經理）