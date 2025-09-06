矽品精密頒發30萬7千獎學金 嘉惠彰化76名低收入優秀學子

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
矽品精密人力資源處員工服務部經理林國仁（右3）偕同彰化市長林世賢（左3）分批頒發獎學金給學生。圖／市公所提供
矽品精密人力資源處員工服務部經理林國仁（右3）偕同彰化市長林世賢（左3）分批頒發獎學金給學生。圖／市公所提供

矽品精密工業股份有限公司今天上午在彰化生活藝文館，頒發彰化市低收入戶就學子女獎學金總額30萬7千元，共76名學生受贈，這是矽品精密自2011年起持續不間斷的公益活動，迄今已嘉惠2300位學子。

今天獲頒贈獎學金的低收入優秀學生人數，高中職組部分為25人，共核發8萬2千5百元；大學大專組部分為51人，共核發22萬4千5百元，合計頒發30萬7千元。

彰化市長林世賢在獎學金頒發典禮致詞時，感謝矽品公司長期以來善盡企業社會責任的愛心，特別是關注弱勢家庭的福利，也期勉受獎的學子們，應心存感恩同時加倍努力學業，飲水思源之餘，在未來有能力時也回饋社會。

矽品精密人力資源處員工服務部經理林國仁表示，矽品精密長期深耕彰化地區，一直以回饋地方教育為優先，很高興至今已超過2300位彰化優秀子弟獲得矽品獎學金，目前也積極推動產學合作和實習計畫，讓在地學子能夠提前接觸半導體產業，累積實務經驗。

矽品精密工業股份有限公司暨財團法人日月光文教基金會，除每年捐獻善款作為彰化市低收入戶就學子女獎學金外，也捐贈公所辦理文化宗教建設等活動經費，十幾年來已贊助將近1200萬元。

林國仁經理強調，矽品持續展開大規模招募，預計徵才5000人，目前矽品在台灣有11個廠區，矽品強韌的產業實力，誠摯歡迎各位優秀青年加入矽品，留鄉、返鄉，開創屬於自己的精采未來。

彰化市長林世賢（右1）恭喜獲贈獎學生的學子。圖／市公所提供
彰化市長林世賢（右1）恭喜獲贈獎學生的學子。圖／市公所提供

彰化 子女 低收入戶

