承諾年底前端出逾千戶婚育宅 國土署曝從北到南分布「這五縣市」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
政府釋出千餘戶「婚育宅」，年底前陸續招租，鎖定新婚與育兒家庭，降低租屋負擔。示意圖／記者朱曼寧攝影
政府釋出千餘戶「婚育宅」，年底前陸續招租，鎖定新婚與育兒家庭，降低租屋負擔。內政部指出，少子化是國家發展的重大挑戰，而居住穩定是家庭建立與生養子女的關鍵，因此透過「青年婚育租屋協助專案」，提供租金補貼與專屬社宅，營造友善的婚育環境。

根據規劃，本次將釋出來自都更分回、中央新完工社宅及林口世大運社宅空餘戶，共計逾1,000戶「婚育宅」。區位分布包括台北市23戶、新北市530戶、桃園市66戶、台南市121戶及高雄市282戶，由國家住都中心陸續辦理招租，預計年底前全面釋出。

國土署強調，透過這項專案，年輕世代不僅能減輕租金壓力，也能獲得更安心的居住環境。未來內政部將結合各部會資源，推動更多利於婚育的措施，例如租金補貼加碼、居家安全補助、保障社宅入住比例以及租屋權益升級，期望全面打造支持年輕家庭的社會基礎，提升國人婚育意願。

中央興辦社宅中將保留20%給新婚兩年內夫妻、育有6歲以下兒童家庭。（記者胡經周／攝影）
租屋 內政部 租金補貼

