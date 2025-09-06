快訊

千戶婚育宅年底釋出 新北530戶最多、高雄282戶

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國土署表示，年底前將釋出1千餘戶婚育宅，其中分布在台北市23戶、新北市530戶、桃園市66戶、台南市121戶及高雄市282戶。圖／聯合報系資料照
為讓青年願婚、敢生、能養，政府從年底起至2028年，將從社宅中釋出20%，共1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年。國土署表示，年底前將釋出1千餘戶婚育宅，其中分布在台北市23戶、新北市530戶、桃園市66戶、台南市121戶及高雄市282戶。

國土管理署說明，內政部於今年9月4日行政院院會報告「婚育宅 優先住 加碼補－青年婚育租屋協助專案」，透過加碼補貼婚育家庭，有助創造友善青年的婚育環境。目前透過都更分回、中央興建完工第2、3季招租3033戶社會住宅及林口世大運社宅空餘戶的調配 ，今年年底前將釋出1千餘戶婚育宅。

國土署表示，其中婚育社宅區位分布於台北市23戶、新北市530戶、桃園市66戶、台南市121戶及高雄市282戶，陸續由國家住都中心辦理後續招租。

國土署指出，少子女化已成為國家長期發展的重要課題，而居住穩定正是家庭建立與生養子女的關鍵基礎。透過婚育宅的推動，不僅能降低年輕世代的租屋負擔，更能營造有利婚育的社會環境，未來將繼續攜手其他部會資源及共同辦理多項照顧年輕人的政策，從租金補貼、居家安全補助、保障社會住宅入住比例及租屋保障升級等措施，營造有利婚育的社會環境，進一步提升國人婚育意願。

