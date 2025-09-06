新青安房貸放寬首周末 高雄房市從樂觀轉「熱」觀

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄房市仍圍繞台積電設廠為話題，吸引不少中北部客群南下賞屋置產。記者巫鴻瑋／攝影
新青安房貸放寬後首個周末，高雄各預售接待中心終於迎來客人上門賞屋，讓不少代銷業者能緩口氣，直呼期待房市從樂觀轉「熱觀」，不少中北部投資客已看準高雄台積電設廠商機，選擇在一般自住客還在觀望市場的情況下先賞屋，代銷業者也私下透露，現在入場時機正好「談價空間大」。

由於受限貸現象影響，高雄房市急凍好一陣子，不少購屋民眾見上半年市場反轉，購屋腳步都放緩，不止影響成屋銷售，就連預售案賞屋人潮在今年上半年都明顯受影響，以高雄目前最火熱的橋頭、楠梓一帶，雖有台積電設廠加持，不過不少建商推案都放緩甚至停擺，就怕推案沒人買。

不過近日新青安放寬後，高雄房市群組已「蠢蠢欲動」，不少投資客詢問頻率明顯增多。代銷業者透露，目前自住客還是偏觀望態度，不過投資客或是有資本財力雄厚的客戶，都已搶先一步先看房，準備隨時進場。

據了解，以高雄房市購買主力的投資客及工程師，本身就不受新青安限貸影響。建商業者表示，因投資者本身資金足夠，資金平衡比較不受貸款限制影響，而科技業的買方「根本不屑新青安」因銀行對於工程師這類客群，原本就有提供比新青安更好的貸款方案，因此新青安影響的主要偏向普通的首購族。

以高雄目前銷售最佳的其中一件預售案為例，因有橋頭科學園區及台積電話題，加上重劃新市鎮、捷運軌道交通等利多加持，雖然目前仍處於農曆七月民俗月，不過近期看房人潮並未受影響，業者認為，主要還是看物件地理位置、本身條件好壞，房貸放寬只是利多項目之一。

高雄房市從業者指出，目前由於市場正在反轉階段，因此大多數買方處觀望態度，而建商，代銷業者其實也明白上半年的困境，因此普遍願意讓利，若此時進場反而是最佳時機，可以向建商爭取更好的購房價格及條件。

高雄橋頭銷售買氣熱度高的預售案場，主打「高雄厝」，且臨近科學園區、捷運站，因此買氣不受限貸影響。記者巫鴻瑋／攝影
高雄房市仍圍繞台積電設廠為話題，吸引不少中北部客群南下賞屋置產。記者巫鴻瑋／攝影
房市 台積電 新青安 新青安房貸

新青安房貸放寬後首個周末,高雄各預售接待中心終於迎來客人上門賞屋,讓不少代銷業者能緩口氣,直呼期待房市從樂觀轉「熱觀」,...

