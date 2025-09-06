經濟部推家戶屋頂太陽光電計畫 全台21縣市已加入

經濟部攜手地方政府推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，經濟部表示，全台已有21縣市加入計畫，並已核定114年到115年經費共約新台幣13億元，目前台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市等11個縣市已啟動申請作業，民眾可把握機會申請。

為因應國家能源轉型需求，提升電網韌性與能源自主性，經濟部跟地方政府一起推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。透過中央與地方密切協作，優化補助機制與行政流程，促進再生能源分散式發展，強化電力系統穩定性。

經濟部能源署今天透過新聞稿說明，全台已有21個縣市加入本計畫推動行列，涵蓋範圍遍及北中南東與離島地區，並已核定今年到明年經費共約13億元，顯示各地方政府對能源轉型政策的高度支持與積極投入。各縣市依行政進程陸續完成預算編列、制度規劃與申請平台建置。

能源署說明，截至9月1日，已有11個縣市已正式啟動申請作業，民眾可把握機會提出申請，家戶屋頂設置太陽光電，不僅有隔熱功能，且可有效降低頂層溫度，並減少家庭電費支出。

經濟部能源署表示，其餘縣市也陸續展開預算墊付作業，預先籌備經費與行政準備作業，為後續受理作業預作部署，展現地方政府普遍對能源轉型政策的支持與參與意願。除了中央獎勵經費外，目前也有10個縣市自行提撥補助方案，其中高雄市、台北市與彰化縣也各提撥1000萬元設備加碼。

經濟部將持續跟地方政府密切合作，提升補助誘因與申請便利性，這次獎勵可追溯到今年1月1日後取得設備登記的案件，有意參與民眾可把握機會提出申請。