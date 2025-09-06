新青安鬆綁上路救房市 房產界批：政策一團混亂毫無章法

政府歷經七波打房政策後，建商縮手，交易量急凍，買氣觀望，房市陷入低迷，但近日賴清德總統一句「水龍頭要開大」，讓新青安貸款鬆綁，但能否為低迷房市注入活水？房產專家持保留態度，認為短期應有激勵效果，但仍需觀察央行9月18日的決策態度。

房市低迷一段時日，各案場接待中心看屋客稀落，不再門庭若市，有些開賣的建案決定封盤，有的則不急欲開案，因此新青安政策鬆綁的第一個周末假日，多數案場仍嗅不到交易熱度。

住商不動產企研室經理徐佳馨說，這波政策鬆綁，因僅限於公股行庫承作，又只針對首購，換屋族群難以受惠。她直言，可能對提振房市信心略有幫助，但也可能讓賣方心態轉硬，堅守價格，反而讓交易更膠著。她認為，目前相關政策對成屋市場影響較大，預售案則關聯不深，而最終關鍵仍要看9月18日央行理監事會對不動產放款集中度的取決態度

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，補列入72-2條文的新青安政策，對1500萬元以下的首購產品交易應有正面助益，但換屋客群受限於第2戶貸款僅有5成，普遍壓抑換屋需求。

謝哲耀認為，政府若能同時推動企業紓困或低利貸款，就可能稀釋放款集中度，間接讓銀行有更多餘裕承作新青安。但整體房市復甦，可能還要等到明年。

綜觀賴政府為實現居住正義一再打房，如今房價一跌，又要銀行界開大水龍頭搶救，房產界人士批，「真的一團混亂，毫無章法」。

有房產專家指出，實價登錄2.0政策推行後，雖讓交易透明化，也讓房價趨於僵固，沒有讓利彈性。再者房地合一稅，最終轉嫁至房價；預售禁止換約，則減少市場供給量，反而助長建商壟斷，握有房價生殺大權。而銀行在利潤與風險考量下，多傾向承作換屋族，還款能力偏弱的首購族，即便有新青安貸款措施，但也可能遭遇貸款成數縮減或審核刁難。

徐佳馨表示，整體來看，新青安貸款鬆綁，確實能在短期內針對首購族注入信心，帶動部分成屋市場交易，但能否持續動能，端看央行態度。