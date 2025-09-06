新青安房貸放寬首周末 台中房市來客破紀錄：2小時破1周來客量

「終於來客了！」今天是新青安房貸放寬後首個周末，台中預售建案接待中心案場表現各不同，有的案場如常接待預約客，也有的開門2小時，就來了3組客人，案場人員笑稱「破了之前1周來客量」，海線更有建商將中秋檔期提前在今天開案迎客，2小時就來客4組，接待包廂全滿，看房民眾表示，衝著「甜甜價」來的。

受政府重拳打炒房、美國關稅等因素影響，房市急凍，在新青安房貸放寬前，台中吹起濃濃的觀望風，連蛋黃區預售案都有建商哀號「一周僅6組看屋」，蛋白區更是冷清，很多案場跑單人員請假出國度假，甚至有案場僅留最低的3人服務。

根據今年6月實登揭露，台中有444個在線銷售建案，其中僅126案有成交，其餘318案掛零，少數指標案逆勢熱銷，其中不乏新建案讓利策略奏效。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析，今年6月能夠逆勢熱銷的建案，多為打出讓利策略的新建案，「讓利有感，剛需就會出現。」新青安房貸放寬後，「水龍頭開了，但水能流下來多少？何時流下來？還是未知數」，因此整體是否能刺激出看房熱潮，今年9月是觀察期。

台中市區預售建案，即使是二房，因總價較高，今天首日來客數較不明顯，有的案場還是依循預約制，接待預約客，案場和過去差不多；也有案場今天上午10時開門後，喜迎3組客人，連案場人員都驚呼「以前1周還來不到3組客人」，推估這個周末可望來客數破10組客人，應該可以破過去一個月的來客量。