快訊

看獸醫超不爽！神射手貓「背包開腿噴射黃水柱」 醫護看傻：本喵睡的地方不能髒

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

新青安房貸放寬首周末 台中房市來客破紀錄：2小時破1周來客量

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中沙鹿的「富旺心海綻」今天開案迎客，2小時就來客4組。記者趙容萱／攝影
台中沙鹿的「富旺心海綻」今天開案迎客，2小時就來客4組。記者趙容萱／攝影

「終於來客了！」今天是新青安房貸放寬後首個周末，台中預售建案接待中心案場表現各不同，有的案場如常接待預約客，也有的開門2小時，就來了3組客人，案場人員笑稱「破了之前1周來客量」，海線更有建商將中秋檔期提前在今天開案迎客，2小時就來客4組，接待包廂全滿，看房民眾表示，衝著「甜甜價」來的。

受政府重拳打炒房、美國關稅等因素影響，房市急凍，在新青安房貸放寬前，台中吹起濃濃的觀望風，連蛋黃區預售案都有建商哀號「一周僅6組看屋」，蛋白區更是冷清，很多案場跑單人員請假出國度假，甚至有案場僅留最低的3人服務。

根據今年6月實登揭露，台中有444個在線銷售建案，其中僅126案有成交，其餘318案掛零，少數指標案逆勢熱銷，其中不乏新建案讓利策略奏效。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析，今年6月能夠逆勢熱銷的建案，多為打出讓利策略的新建案，「讓利有感，剛需就會出現。」新青安房貸放寬後，「水龍頭開了，但水能流下來多少？何時流下來？還是未知數」，因此整體是否能刺激出看房熱潮，今年9月是觀察期。

台中市區預售建案，即使是二房，因總價較高，今天首日來客數較不明顯，有的案場還是依循預約制，接待預約客，案場和過去差不多；也有案場今天上午10時開門後，喜迎3組客人，連案場人員都驚呼「以前1周還來不到3組客人」，推估這個周末可望來客數破10組客人，應該可以破過去一個月的來客量。

台中海線沙鹿的「富旺心海綻」預售大樓建案趁著新青安房貸放寬大利多，選擇在今天開案迎客，總戶數180戶、8店面，規畫二房、三房首購產品，售價「3」字頭，低於沙鹿實登均價，今天一開案，2小時就來客4組，現場4個接待包廂全滿。

台中沙鹿的「富旺心海綻」今天開案迎客，2小時就來客4組，4個接待包廂全滿。記者趙容萱／攝影
台中沙鹿的「富旺心海綻」今天開案迎客，2小時就來客4組，4個接待包廂全滿。記者趙容萱／攝影
台中沙鹿的「富旺心海綻」今天開案迎客，2小時就來客4組，4個接待包廂全滿。記者趙容萱／攝影
台中沙鹿的「富旺心海綻」今天開案迎客，2小時就來客4組，4個接待包廂全滿。記者趙容萱／攝影
台中沙鹿的「富旺心海綻」今天開案迎客，2小時就來客4組。記者趙容萱／攝影
台中沙鹿的「富旺心海綻」今天開案迎客，2小時就來客4組。記者趙容萱／攝影

建案 新青安 新青安房貸

延伸閱讀

先付10萬才能帶回契約？ 消基會調查 多件雙北建案違反「無附加條件」

房市熱絡苗栗縣建案大增 營建施工噪音檢舉上半年占比高達四成二

控高雄市府圖利國賓飯店改建案 自救會怒喊：陳其邁下台

濃煙竄天！桃園龜山建案樣品屋不明原因起火 消防灌救中

相關新聞

愛山林、宏匯奪捷運開發大案 預估投資金額近1,000億元

愛山林建設攜手宏匯集團再奪標案，拿下「全台最大捷運開發案」，總投資額近千億元。新北市捷運局昨（5）日公告，宏匯公司、愛山...

巨大變招 攻陸電動自行車…拚五年內營收比重站上五成

巨大集團董事長劉湧昌昨（5）日表示，面對美國對等關稅與新台幣匯率升值等衝擊，巨大集團營運策略將有重大改變。他宣布，明年將...

新青安房貸放寬首周末 高雄房市從樂觀轉「熱」觀

新青安房貸放寬後首個周末，高雄各預售接待中心終於迎來客人上門賞屋，讓不少代銷業者能緩口氣，直呼期待房市從樂觀轉「熱觀」，...

上市上櫃企業8月永續力TOP 10揭曉

市值前50大上市上櫃公司8月永續聲量表現如何？從碳管理到社會參與，企業透過論壇、捐助與環境行動展現多元永續路徑，本月關鍵話題逐一揭曉！

新青安鬆綁上路救房市 房產界批：政策一團混亂毫無章法

政府歷經七波打房政策後，建商縮手，交易量急凍，買氣觀望，房市陷入低迷，但近日賴清德總統一句「水龍頭要開大」，讓新青安貸款...

新青安房貸放寬首周末 台中房市來客破紀錄：2小時破1周來客量

「終於來客了！」今天是新青安房貸放寬後首個周末，台中預售建案接待中心案場表現各不同，有的案場如常接待預約客，也有的開門2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。