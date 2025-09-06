VOLVO 總裁林裕凱帥勁十足 成 XC90最佳代言人

最近車壇討論度最高的台灣VOLVO總裁林裕凱，6日現身The New Volvo XC90發表會現場，帥勁十足成為最佳產品代言人。

VOLVO Cars Taiwan總裁林裕凱昨日與全新The New Volvo XC90一同亮相，為國內消費者提供豪華七人座休旅旗艦車款，並以配備全面升級，推估配備增加約市價40萬元，銷售價格不變的優惠價來吸引國內消費者，新車款295.6萬元起。

林裕凱不只是帥，對於汽車市場也有他個人見解，他說，車廠必須斥資很多的研發經費，分析台灣車市跟大陸車市最大的不同在於消費者的成熟度。

大陸車市進入削價競爭後，車子導入的噱頭都變成導入大冰箱、大沙發，忘記汽車引擎、機械美學等工藝，大陸車市長期的價格競爭，將壓縮到車廠的獲利，也會間接波及到研發成本投入，這不是一個健康的情況；大陸車市的亂象跟成熟台灣車市完全不同，台灣的消費者對於這些汽車工藝美學、需求更講究。

VOLVO汽車全體經銷團隊全部出席此場活動，林裕凱進一步指出，這次的新車款XC90提供台灣消費者專屬於北歐豪華美學的頂尖工藝與充滿溫度的服務，一同打造VOLVO在台新篇章。

2002年第一代XC90問世以來，首部豪華七人座休旅旗艦即注入VOLVO多年來的安全基因；2015年第二代XC90亮相更代表品牌邁入新世代的起點，時至2025年，全方位成熟的XC90再次迎來全面進化，給予喜愛七人座豪華休旅買家更無微不至的頂尖享受與先進科技。