VOLVO 總裁林裕凱帥勁十足 成 XC90最佳代言人

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最近車壇討論度最高的台灣VOLVO總裁林裕凱，6日現身The New Volvo XC90 發表會現場，帥勁十足成為最佳產品代言人。黃淑惠攝
最近車壇討論度最高的台灣VOLVO總裁林裕凱，6日現身The New Volvo XC90發表會現場，帥勁十足成為最佳產品代言人。

VOLVO Cars Taiwan總裁林裕凱昨日與全新The New Volvo XC90一同亮相，為國內消費者提供豪華七人座休旅旗艦車款，並以配備全面升級，推估配備增加約市價40萬元，銷售價格不變的優惠價來吸引國內消費者，新車款295.6萬元起。

林裕凱不只是帥，對於汽車市場也有他個人見解，他說，車廠必須斥資很多的研發經費，分析台灣車市跟大陸車市最大的不同在於消費者的成熟度。

大陸車市進入削價競爭後，車子導入的噱頭都變成導入大冰箱、大沙發，忘記汽車引擎、機械美學等工藝，大陸車市長期的價格競爭，將壓縮到車廠的獲利，也會間接波及到研發成本投入，這不是一個健康的情況；大陸車市的亂象跟成熟台灣車市完全不同，台灣的消費者對於這些汽車工藝美學、需求更講究。

VOLVO汽車全體經銷團隊全部出席此場活動，林裕凱進一步指出，這次的新車款XC90提供台灣消費者專屬於北歐豪華美學的頂尖工藝與充滿溫度的服務，一同打造VOLVO在台新篇章。

2002年第一代XC90問世以來，首部豪華七人座休旅旗艦即注入VOLVO多年來的安全基因；2015年第二代XC90亮相更代表品牌邁入新世代的起點，時至2025年，全方位成熟的XC90再次迎來全面進化，給予喜愛七人座豪華休旅買家更無微不至的頂尖享受與先進科技。

The New XC90擁有B5輕油電的Plus及Ultra、T8 PHEV Ultra三款車型編成，並以295.6萬元起售價供所有喜愛 VOLVO旗艦休旅買家選擇，感受源自北歐獨一無二的豪華氛圍與造車工藝。

VOLVO Cars Taiwan 總裁林裕凱先生引領 The New Volvo XC90 一同亮相，提供台灣消費者七人座豪華休旅旗艦最佳選擇。業者提供
VOLVO 汽車全體經銷團隊與 VOLVO Cars Taiwan 總裁林裕凱先生 (左起第五位) 努力提供台灣消費者專屬於北歐豪華美學的頂尖工藝與充滿溫度的服務，一同打造 VOLVO 在台新篇章。業者提供
The New XC90 擁有 B5 輕油電的Plus 及 Ultra、T8 PHEV Ultra 三款車型編成，並以 295.6 萬元起售價供所有喜愛 VOLVO 旗艦休旅買家選擇。業者提供
