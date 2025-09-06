快訊

外貿協會董事長黃志芳 分享見識日本企業發展軟實力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
黃志芳昨天在東京拜訪日本THK公司會長寺町彰博。黃志芳提供
外貿協會董事長黃志芳，6日在社群上分享他拜訪東京日本THK公司會長寺町彰博心得，見識到日本企業看不見的軟實力和競爭力，長程的策略規畫不只是思考營利，更多對國家、社會關懷，而這樣的軟實力，也常常是企業能否在逆境中突圍的關鍵。

黃志芳分享，「昨天在東京拜訪日本THK公司會長寺町彰博，起因於今年三月台北國際工具機展我們邀他來做了有關機器人的專題演講結緣，THK二十年前就看準未來機器人的時代一定會來臨。寺町會長八十多歲了，來台全程用英文演講，顯然花了很多工夫準備。」

黃志芳說，昨天問會長寺町彰博，特斯拉將大轉型從電動車、能源的公司未來重點業務80%將在在人形機器人上，蘋果公司要求供應商必須朝機器人及自動化全力轉型，否則將來不下單，這對THK公司會有何影響?如何看待整個產業。

寺町會長的回答讓黃志芳很意外，他提到機器人會取代很多傳統人力，如何照顧這些人是社會一大挑戰。人與機器人如何共處，人如何管理機器人是另一個挑戰，再者，能掌握機器人的和沒能力掌握機器人的兩種人的差距，一如現今的貧富問題也是將來的克服的。

黃志芳說，如果這問題是問台灣的相關業者，或許許多企業家會回答，預期未來十年、二十年機器人業務將大噴發，公司預計倍數成長等等...。

THK創業後寺町家三代傳承，寺町彰博是二代，已交棒給他兒子，門口是創業者他父親的銅像。

黃志芳深有感觸，這是日本企業看不見的實力和競爭力，日本企業長於做長程的思考和策略規畫，寺町會長的回答充滿哲理和對社會的關懷，而不是只計較短期的EPS或業務的紅利，也唯有如此企業才能經得起各種外在環境的考驗，長長久久。

外貿協會董事長黃志芳，今(6)日在社群上分享他拜訪東京日本THK公司會長寺町彰博心得。黃淑惠截圖
