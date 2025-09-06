台電獎學金甄選報名至9月19日 最高可領40萬元

快訊

中央社／ 記者蘇思云台北6日電
台電大樓外招牌。聯合報系記者侯永全／攝影
台電大樓外招牌。聯合報系記者侯永全／攝影

台電今天表示，大學及研究所獎學金甄選今年招考12類科、共70個名額。大學部錄取人員在學期間獎學金最高可領新台幣24萬元、碩士生最高更可領40萬元，畢業後還可以直接進入台電。即日起至9月19日開放網路報名，10月18日舉行初試筆試。

台電近年積極徵募電力專業人才，台電今天發布新聞稿說明，這次獎學金甄選除了保健物理/放射化學、電網規劃分析與控制運轉、電驛等固定考科，也因應需求招考地熱資源探勘及規劃、網路資通訊安全、人工智慧技術應用、電力物聯網及配電大數據分析、通訊工程、電力交易與產業經濟、數據決策管理、電力電子、高壓工程等類科，合計70個名額，並依類科開放大三至碩二學生報名。

台電說明，甄選包含筆試、資格審查及面試三階段，最終錄取者大學部每學期可領6萬元、研究所碩士生每學期10萬獎學金，台電也將每學期評核學生學業成績，符合資格者，大學部在學期間最高可領24萬、碩士生40萬元，且畢業後可直接進台電工作。

台電 獎學金

