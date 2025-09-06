租金6220元起！桃園首處「婚育宅」社會住宅 9月15日開放申請

行政院會日前通過「青年優先三重奏」相關政策，其中「婚育宅」社宅，讓新婚2年內與育有0歲到6歲小孩的家庭優先申請，可住滿12年。國家住都中心指出，桃園市桃園區「慈文安居」15日起首度受理招租，也將保留20%婚育宅，租金含管理費最低6220元起，提醒符合資格民眾15日起開始申請。

國家住都中心指出，為配合內政部「青年婚育租屋協助專案」，最新公告招租的中央社宅，即針對新婚夫妻、育有學齡前0到6歲兒童的家庭，提供20%婚育保留戶。今年第二季、第三季首波招租的中央社宅，維持原有規畫至少5%提供給婚育家庭抽籤。

已在8月完工的桃園市桃園區「慈文安居」社宅，正好搭上「婚育宅」政策，只要符合新婚夫妻、育有學齡前兒童家庭的資格者可提出申請，該社宅保留20%戶數作為婚育宅，入住機率大幅提升。國家住都中心指出，此案與台南市東區「新都安居A」都將於9月15日至10月14日開放受理申請，預計明年1月9日抽籤，最快3月1日入住。

桃園市桃園區「慈文安居」基地位於桃園市桃園區慈文路284巷9號，地上14層、地下2層建物共288戶，提供套房、二房及三房型，套房有185戶，租金含管理費最低6220元起；二房有88戶，租金含管理費最低1萬440元起；三房有15戶，租金含管理費最低1萬4340元起。

「慈文安居」社宅地點鄰近桃園藝文特區，享有中正藝文生活圈，生活機能豐富，且周邊除了公車站牌林立，未來也有捷運綠線G09站，預計2028年通車。社區內規畫戶外休憩空間及綠帶走廊，並設有店鋪、幼兒園等，由於此案土地由國防部提供，也特別保留30％戶數，優先照顧軍職人員及眷屬居住需求。