租金6220元起！桃園首處「婚育宅」社會住宅 9月15日開放申請
行政院會日前通過「青年優先三重奏」相關政策，其中「婚育宅」社宅，讓新婚2年內與育有0歲到6歲小孩的家庭優先申請，可住滿12年。國家住都中心指出，桃園市桃園區「慈文安居」15日起首度受理招租，也將保留20%婚育宅，租金含管理費最低6220元起，提醒符合資格民眾15日起開始申請。
國家住都中心指出，為配合內政部「青年婚育租屋協助專案」，最新公告招租的中央社宅，即針對新婚夫妻、育有學齡前0到6歲兒童的家庭，提供20%婚育保留戶。今年第二季、第三季首波招租的中央社宅，維持原有規畫至少5%提供給婚育家庭抽籤。
已在8月完工的桃園市桃園區「慈文安居」社宅，正好搭上「婚育宅」政策，只要符合新婚夫妻、育有學齡前兒童家庭的資格者可提出申請，該社宅保留20%戶數作為婚育宅，入住機率大幅提升。國家住都中心指出，此案與台南市東區「新都安居A」都將於9月15日至10月14日開放受理申請，預計明年1月9日抽籤，最快3月1日入住。
桃園市桃園區「慈文安居」基地位於桃園市桃園區慈文路284巷9號，地上14層、地下2層建物共288戶，提供套房、二房及三房型，套房有185戶，租金含管理費最低6220元起；二房有88戶，租金含管理費最低1萬440元起；三房有15戶，租金含管理費最低1萬4340元起。
「慈文安居」社宅地點鄰近桃園藝文特區，享有中正藝文生活圈，生活機能豐富，且周邊除了公車站牌林立，未來也有捷運綠線G09站，預計2028年通車。社區內規畫戶外休憩空間及綠帶走廊，並設有店鋪、幼兒園等，由於此案土地由國防部提供，也特別保留30％戶數，優先照顧軍職人員及眷屬居住需求。
國家住都中心指出，中央社宅採24小時線上申請制，相關招租資訊請至國家住都中心「安居好室入口網」https://www.socialhousing.tw查詢，或洽諮詢專線(02)8979-1799。有意申請的民眾請備妥全戶戶籍資料、財稅證明及特殊身分證明文件，並留意文件時效性；已申請過中央社宅者，仍可再申請，直接勾選這次想承租的社宅，並透過自然人憑證或晶片金融卡一鍵帶入申請所需資料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言