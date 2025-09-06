等了6年房價終於跌了！專家：看跌幅都想問一句話
內政部近日發布最新全國住宅價格指數，今年第1季為149.03。較上季下跌1.29%，為2018年第3季以來首度出現下跌，在交易量方面，第1季建物買賣登記量6萬3,101戶，也較上季減少20%，房市交易呈現持續降溫情形。
6都本季住宅價格指數均出現較上季下跌情形，高雄市跌幅2.75%最為明顯，其次為台中市1.85%、台南市1.11%、桃園市1.06%，台北市及新北市則下跌0.52%、0.56%，不到1%。
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，過去幾年，許多民眾忍住不買，一直等待房價下修，等了六年多，現在全國二手屋房價終於跌了，只不過，全國季跌幅僅約1.29％。一間1000萬的房子，只下跌12.9萬元，「特價」987萬元。
這結果相信很多人都想問一句話：「為什麼屋主都不缺錢呢？」他表示，他年輕時也一度以為「越晚買房越便宜」，但現實的鐵拳搥到他身材都腫了，房價仍舊繼續上揚，最後體悟到的是「早買早享受，晚買很難受」。
何世昌表示，過去幾十年來，房價都是大漲小回。而現在，即使房價下修，根據統計，2025年第一季全國住宅平均成交總價達1,328萬元，也比十年前高出390萬元，更比15年前多了520萬元。
換言之，近10年以來，每年總價平均上漲39萬元；近15年來，每年總價平均增加34.7萬元，等於把小資族全年存款吃光光，等了多年，卻是離買房夢愈來愈遠。
