黃志芳訪東京THK公司 會長寺町彰博：人如何管理機器人將是一大挑戰

聯合報／ 記者應翠梅/台北即時報導
外貿協會董事長黃志芳（右）昨日在東京拜訪THK公司會長寺町彰博。寺町彰博是棒球迷，二人特別在球衣前合照。 圖/黃志芳提供
機器人產業成為現今當紅炸子雞，日本THK公司早在20年前就看準未來機器人的時代一定會來臨，外貿協會董事長黃志芳昨日在東京拜訪THK公司會長寺町彰博，黃志芳表示，他詢問寺町彰博兩個問題，答案讓他大感意外。

貿協和寺町彰博的結緣，起因是今年3月貿協邀請寺町彰博在台北國際工具機展上發表有關機器人的專題演講結緣，寺町會長已高齡80多歲，來台全程用英文演講，顯然花了很多工夫準備。

黃志芳表示，昨天他提出的兩個問題是，特斯拉將大轉型從電動車、能源的公司未來重點業務80%將在人形機器人上，蘋果公司要求供應商必須朝機器人及自動化全力轉型，否則將來不下單，這對THK公司會有何影響？如何看待整個產業？寺町會長的回答讓黃志芳很意外，寺町提到機器人會取代很多傳統人力，如何照顧這些人是社會一大挑戰。人與機器人如何共處，人如何管理機器人是另一個挑戰，再者，能掌握機器人的和沒能力掌握機器人的兩種人的差距，一如現今的貧富問題也是將來要克服的。

THK創業後寺町家三代傳承，寺町彰博是二代，已交棒給他兒子。

黃志芳指出，如果這問題是問台灣的相關業者，他們的回答一定是，預期未來十年、20年機器人業務將大噴發，公司預計倍數成長等。他也深有感觸，這是日本企業看不見的實力和競爭力，日本企業長於做長程的思考和策略規畫，寺町會長的回答充滿哲理和對社會的關懷，而不是只計較短期的EPS或業務的紅利，也唯有如此，企業才能經得起各種外在環境的考驗，長長久久。台灣的CEO們在經營產業時，是否也能有同樣的哲思與視野？

