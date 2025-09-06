上市上櫃企業8月永續力TOP 10揭曉

減碳、公益、創新並進 誰的永續實踐最有感？

永續不再只是企業形象的加分題，而是與產業競爭力緊密相扣的核心戰略。從能源轉型、減碳實踐到社會連結，8月台灣上市、上櫃公司在 ESG 表現上持續掀起討論，相關聲量在網路上交織出多元樣貌。本文以2025年8月29日台灣期貨交易所及證券櫃檯買賣中心所公布的市值前50大上市上櫃公司為依據，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，分析2025年8月1日至2025年8月31日區間的企業永續排名。究竟哪些行動獲得最多關注？哪些產業又在永續布局上展現新突破？《網路溫度計》帶你一起看本月永續聲量榜單的亮點觀察。

上市NO.1 台積電

翻攝官網／台積電

翻攝官網／台積電

台積電在8月重回永續聲量第一名，並於8月29日發布《113年度永續報告書》。報告指出，2024年台灣廠區再生能源使用量突破14.5億度，全球辦公室全面採用綠電，海外據點更已連續7年達成「零電力碳排放」，在能源轉型與碳管理上持續領跑全球。同時，全年研發支出達63.5億美元，帶動約2.45兆元台幣產值與35萬個就業機會；社會捐助金額亦超過24億元，影響逾139萬人次，展現企業與社會共好的實質行動力。

在社會面實踐上，台積電2024年首度舉辦「大學資源教室參訪活動」，截至2025年8月，已完成3場、共吸引18所大學127位身心障礙學子與師長參與。活動涵蓋職務解析、互動分享與人資交流，滿意度高達94分，「讓職涯發展不再抽象」的回饋更凸顯企業打造共融職場的深耕與誠意。不過，近期爆出的「2奈米技術洩密案」也讓外界關注：在持續擴張與技術領先的同時，企業該如何同步強化資安與內控，避免潛藏風險成為永續挑戰的一環？

上市NO.2 中華電信

翻攝FB／中華電信CSR粉絲團

翻攝FB／中華電信CSR粉絲團

這個月，中華電信在聲量表現名列前茅，上市公司好評影響力也穩居第三名（2.71），在永續作為上廣受正向肯定。中華電信在8月以溫暖形象獲得高度關注，聲量高點落在8月6日。這天，旗下「馨心學堂」於台中分校舉辦星星講師授證典禮與企業志工結業式，場面溫馨感人。馨心學堂是全台首個由企業主導、專為長輩設計的數位學校，不僅讓長輩跨越科技落差，也串連起身障青年、社區團體與志工之間的教學互助，開創「數位平權＋共融教育」的新模式。

事實上，中華電信對熟齡族群的友善早有跡可循。中華電信在內部對退休員工也有不少友善政策，包括健檢補助、旅遊津貼與可共用的員工餐廳空間等，延續雇主照顧角色。另一方面，7月期間颱風侵襲時，中華電信也動員超過3,000人次進行災後搶修，針對受災地區用戶提供帳單減免與緊急通信服務，好感聲量持續延燒至8月，強化了中華電信的品牌信任與社會連結，為永續發展注入更具人味的實踐樣貌。

上市NO.3 台塑企業

翻攝IG／lan0716

翻攝IG／lan0716

台塑企業自6月首度擠進前五名後，8月再度重返榜單，以穩健轉型實力拿下第三名，展現能源與公益並進的永續佈局。在綠色製造上，台塑新智能位於彰濱的電芯廠近期榮獲EEWH黃金級綠建築認證，主結構採用系統化耐震鋼構設計，較傳統設計減碳約25％，累計減少超過7,000噸碳排，相當於3,600戶家庭年用電排放。能源轉型方面，旗下台塑眾樹能源8月宣布投資49億元，推動大型儲能系統建置與智慧電網整合，呼應綠電調度與穩定供應需求，持續強化集團能源布局。

此外，台塑也以別開生面的方式走進大眾生活，8月23日舉辦「棒球日」活動，邀請陸、海、空三大運輸公司貴賓一同進場應援中華職棒，現場驚喜邀請年度App代言人籃籃現身觀眾席與球迷互動，搭配「運動力挺、永續同行」的宣傳主軸，企業推廣永續的創意執行力，打造最接地氣的ESG應援！

上市NO.4 台灣大哥大

翻攝IG／yangyungwei

翻攝IG／yangyungwei

台灣大哥大在8月成功打出永續與體育並進的話題組合，不僅以年度「種福電」綠能募資計畫引發熱議，更因「台灣大運動家族」選手接連出場，推高整體聲量表現。其中，7月30日啟動的「2025種福電」行動，邀請奧運拳擊國手林郁婷擔任綠能大使，攜手心路基金會推動太陽能電力公益，預計61天內募資450萬元，設置189片太陽能板，整個8月持續帶起討論。台灣大哥大不僅捐出歷年最高金額200萬元拋磚引玉，也同步揭示公司再生能源使用比例已達16％，展現綠電加速決心。

另一方面，台灣大哥大自2021年起贊助柔道好手楊勇緯，8月17日驚喜現身台北大巨蛋，擔任富邦悍將主題日的開球嘉賓，當時與台灣大總經理林之晨互動，現場氣氛熱血、網路好評不斷。楊勇緯感謝台灣大哥大一路支持體育與公益。運動選手魅力搭配大型場域話題，進一步拉抬品牌討論熱度，也讓「公益＋運動」的永續布局更具故事張力與傳播動能。

上市NO.5 鴻海

翻攝FB／APA中華民國保護動物協會

翻攝FB／APA中華民國保護動物協會

鴻海8月聚焦「環境月」主題，推出多項環保與教育行動。其中與國立海洋大學合作舉辦的親子海洋復育營，從魚苗放流、鎖管解剖到北海岸淨灘體驗，讓162組家庭在暑假期間走進大自然，實地感受「資源再生」與「生態守護」的意義。除了親子共學，鴻海集團旗下工業富聯（FII）也由員工化身志工，走入動保團體犬舍，幫毛孩洗澡、打掃環境、製作嗅聞墊，以實際行動體現企業「共好」理念，將關懷延伸至不同生命場域。

在企業戰略層面，鴻海則持續深化潔能交通布局。8月底與日本三菱FUSO簽署合作備忘錄，雙方將共同開發零排放巴士（ZEV）領域，擴展綠色商用車市場版圖。從家庭教育到交通轉型，鴻海正嘗試將「永續」精神落實於日常生活的每個環節。

上櫃NO.1 全家便利商店

One-Forty

全家便利商店再度奪下上櫃公司聲量排行第一。8月6日至8日限時推出「自備飲料杯省8元」活動，主打環保折扣，吸引大量網友分享使用經驗。有人在PTT表示「剛退8元，確定可以退到全家錢包」，也有民眾在社群留言「難怪今天想說怎麼退8塊」，活動短短三天即引發高度討論。

8月起，全家也強化與地方產業的合作，攜手嘉義縣政府、水土保持局南投分局與農業部茶及飲料作物改良場，獨家上架「FMC雀語金萱茶」，於全台4,300家門市販售。該產品選用友善耕作茶葉，兼顧茶飲開發與生態保育，將永續理念融入日常消費選項。此外，8月13日全家與非營利組織One-Forty啟動「交個移工朋友吧！」網路活動，延伸今年初「全家一起友善移工」校園零錢捐專案，鼓勵民眾閱讀20位東南亞移工故事並主動寫信交流。截至目前，已累積來自全台19縣市、138所學校、逾4,000封學生信件。全家在8月以日常為起點，持續在便利中實踐永續，串連起人與土地、社區與多元的溫柔連結。

上櫃NO.2 金居開發

金居開發為電解銅箔專業製造商，產品應用於銅箔基板、多層印刷電路板與高密度連接板等電子材料。8月聲量上升，主因重大營業秘密外洩案遭起訴3名離職幹部。嘉義地檢署指出，該公司於2018年至2024年投入逾3.5億元研發的「RG系列高頻高速銅箔」疑遭攜往中國，涉及20件關鍵製程參數。此系列產品為金居主力，2024年營收中約50%來自該產品，貢獻約6億元利潤。案件發酵期間，金居股價自7月的62.9元一路攀升至211元，引發市場對消息走漏與交易動向的討論。

金居強調，相關製程具高度技術門檻，非外界可輕易仿襲，並已啟動法律程序，配合司法調查處理。公司指出，內部已建立分層管理與保密制度，未來將持續強化營業秘密保護與專利策略，以穩固技術基礎、確保營運穩定，並作為企業治理與長期競爭力的一環。儘管風波尚未落幕，金居如何在治理應對與產業永續之間取得平衡，也成為外界關注的下一個焦點。

上櫃NO.3 信驊科技

本月不僅穩居上櫃榜單第三名，信驊科技也拿下上櫃公司整體好評影響力冠軍，在專業領域持續發光的同時，逐步展現出技術與永續並進的競爭實力。8月聲量高點落在8月9日，主因為信驊參與「智慧高雄燈塔計畫」，將與中華電信、NVIDIA、Linker Vision等團隊共同進駐高雄亞灣香蕉碼頭，攜手打造結合文創與AI研發的數位創新基地。

產品布局方面，信驊推出Cupola360晶片，具備多視角即時影像整合能力，可幫助使用者更快掌握監控畫面重點。產品不只著重晶片效能，也朝整合式平台發展，未來有機會應用於監控管理與智慧城市等場域，是信驊AI轉型的一大落點方向。信驊如何在維持技術領先的同時，將AI落地轉化為產業價值，將是其下一階段競爭力的關鍵考驗。

上櫃NO.4 中光電

翻攝官網／中光電

翻攝官網／中光電

中光電8月聲量來自即將於9月18日登場的「台灣國際航太暨國防工業展」，將與國內外多家軍工與電子大廠同場展出，聚焦無人載具與國防應用，進一步強化其在供應鏈與系統整合領域的角色。展會主軸為「先進國防、韌性供應鏈、無人未來」，也讓中光電在本月永續榜單中維持高度能見度。

永續面上，中光電自2014年起與社會企業合作推動「希望農場計畫」，採購逾200公噸有機蔬菜作為員工午餐，並將小農米食列為股東會贈品。過去亦曾在菜價崩盤時向農民大量收購，實質支持農業收入。近年更導入公平貿易咖啡、建置內部採購平台，連續八年獲得「Buying Power－社會創新產品及服務採購獎」，展現其在永續採購與社會連結上的實質作為。本月再度入榜永續聲量榜的中光電，正以一連串具體行動，穩步深化其永續布局與社會影響力。

上櫃NO.5 群聯電子

群聯電子本月再度強勢登進永續聲量榜，在ESG表現上大放異彩，不僅穩居上櫃榜單第五名，更拿下「上櫃公司好評影響力」第二名，永續作為獲得市場高度肯定。聲量焦點落在8月30日舉辦的「童心協栗．淨零大論壇」，群聯與產官學代表齊聚，分享如何在產業及日常生活中實踐減碳。論壇更邀請孩童上台發問，展現跨世代對話的特色，將「全民參與」具體落實於淨零行動。

同月，群聯也響應「丹娜絲風災安心助學計畫」，捐助受災學童助學金與物資，並持續推動「海岸林復育長期計畫」，自2021年起已連續五年號召志工前往海岸線植樹，貢獻減碳並守護生態。群聯用連續性的行動把ESG拉進日常，也讓榜單成績更有說服力。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年08月01日至2025年08月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

