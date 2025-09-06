租屋族告別西曬困擾 免釘牆蜂巢簾隨裝隨拆超方便

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
即拉即停，不論遮光、遮視線，都可快速任意調整，且不影響原本的通透採光設計。圖/芮格居家提供
隨著租屋市場需求增加，短租學生、外地上班族對便利又不破壞房屋的居家設備需求也越來越高。尤其不少租屋處面臨「西曬」問題，室內溫度居高不下，不僅讓人悶熱難耐，更讓冷氣電費直直飆升。

傳統解決方式多半仰賴厚重窗簾，但安裝需要鑽牆、打釘，對租屋族來說難度高、成本也不低。近期，上市上櫃家飾大廠芮格居家致力於把窗簾等居家飾品帶入國內DIY市場，例如伸縮桿蜂巢簾系列，主打免施工、免釘牆，隨裝隨拆的便利設計，解決租屋族的痛點。

蜂巢簾的中空結構能有效隔熱降溫，白天透光卻不刺眼，夜晚則完全遮蔽視線，兼顧採光與隱私。上下雙開設計能靈活調整光線來源，達到「遮太陽、不遮天空」的效果。加上無繩安全設計，不僅外觀簡潔，也避免孩童或寵物因拉繩而發生危險。

租屋族最關心的安裝問題，這次也獲得解決。伸縮桿蜂巢簾系列，不必鑽牆、不傷磁磚或系統家具，幾分鐘內就能安裝完成。即便搬家或換房，也能隨時拆卸重複利用，既環保又省錢。

另外，像是近年台灣很流行訂製組合屋，好處是空間通透、極簡時髦，大面積的落地窗帶來良好光照與無界限視野，伴隨而來的就是強光照射、適度遮陽與保持私密空間等需求。

伸縮桿系列的新型態蜂巢簾白天可透光又能擋強光，蜂巢型中空結構有效隔熱，晚間保有遮蔽視線的隱私感，隨裝隨拆、移動不麻煩，還能重複利用，也很適合安裝於訂製組合屋中。

