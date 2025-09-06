運價走低 長榮業績下滑38% 本月估維持300億區間

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
全球貨櫃輪運價第3季走低，長榮海運8月營收衰退38.69%，主因去年運價相當好，基期太高。路透
全球貨櫃輪運價第3季走低，長榮海運（2603）8月營收較上個月依舊持平，比市場預期還好，昨（5）日公告8月合併營收，單月合併營收329.57億元，月減1.93%；但與去年同期比則衰退38.69%，主因去年運價相當好，基期太高，波及到長榮海運單月營收較去年明顯衰退。

長榮海運累計今年前八個月合併營收為2,630.17億元，較去年同期減少401.06億元，年減幅度為13.23%。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
長榮海運表示，全球貨量受到美國對等關稅影響，變動差異相當大，8月整體運量較上月略為增加，然因國際運價走勢偏弱，營收表現僅較上月差不多，較去年同期減幅就加大。

原本市場期望的第3季貨櫃輪的傳統旺季，一直遲遲沒有報到，市場擔心第3季的獲利表現，業界推估長榮海運7、8月兩個月的營收相加金額已達到665.61億元，第3季營收表現不會太差，還有望比第2季好，這樣第3季的獲利表現也就不用太擔心。

法人分析，以現在市場運量回升，北美線運價也開始反彈，9月的營收表現應不會太差，有望維持在300億元區間，以這樣的數字推估，第3季的營收有望優於第2季的864.85億元，年減18.66％ ；另外第2季的稅後純益109.58億元，雖然年減62.80%，然而每股純益（EPS）仍達到5.06元。

長榮海運受惠於今年第1季海運市場需求相當旺，推升公司上半年合併營收1,964.55億元，年增0.76%，稅後純益383.16億元，年減18.2%，營業毛利率26.46%，EPS 17.7元；法人分析，如果長榮海運的獲利能維持第2季的水準，前三季的EPS就衝破20元，有望成功賺進兩個股本。

對於市場展望，國內的貨櫃輪業者普遍認為，美線因美國關稅致使價量波動較大，隨著歐、美的聖誕節、新年需求出貨報到；其次，美國對各國關稅陸續底定及中美暫緩關稅90天，航運需求有望提升；第三，隨著全球供應鏈的移轉，亞洲近洋市場如越南、泰國等地區的出貨動能強勁，長榮海運第4季的營運表現還是有想像空間。

