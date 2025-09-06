北美線運價維持反彈走勢

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

運價指數上周終止連11跌後，昨（5）日最新開盤出爐本周開平盤，出現歐洲線續跌，北美線繼續反彈走勢。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨日出爐，指數下跌0.62點至1,444.44點，周跌幅0.04%。

國內的物流業者分析，歐洲線船舶大型化，目前沒有特別控艙，所以大船靠港時間價格波動會加大；北美線各家因應開始縮艙、減班，因應市場需求調整運能，貨量已經看到略為復甦，北美線運價已經止跌回升。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,189美元，較前一期上漲266美元，漲幅達13.8%；遠東到美東運價每FEU達3,073美元，較前一期上漲207美元，漲幅7.2%。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,315美元，較前一期下跌166美元，周跌幅11.2%；遠東到地中海運價每TEU達1,971美元，較前一期下跌174美元，周跌幅8.1%。

此外，全球運價跌幅太深，隨著全球各大航運業者針對北美線開始減班效應浮現，市場運價連續兩周反彈。

不過，歐洲線因為貨量還未見出籠，運價跌幅較大；業界正在觀望旺季效應會不會在9月顯現，可以預期運價回到平穩期，靜待歐美年底聖誕節、新年拉貨潮。

