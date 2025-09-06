巨大變招 攻陸電動自行車 拚五年內營收比重站上五成

巨大（9921）集團董事長劉湧昌昨（5）日表示，面對美國對等關稅與新台幣匯率升值等衝擊，巨大集團營運策略將有重大改變。他宣布，明年將啟動電動自行車全面強攻中國大陸市場，目標五年內電動自行車占集團整體營收比重要達到50%。

劉湧昌指出，目前巨大集團在大陸擁有3,240家經銷商，明年起將全面鋪貨電動自行車，第一年的銷售目標為10萬台，初期鎖定的單價在300美元上下。

據統計，大陸電動自行車一年市場規模約5,000萬台，以雅迪、愛瑪、台鈴、新日等國產品牌為主。劉湧昌強調，巨大擁有國際知名品牌形象，加上產品品質優異，絕對具有市場競爭力。

行政院長卓榮泰昨天參訪巨大位於中科園區的總部暨自行車探索館，同時與自行車業者舉行座談。劉湧昌不諱言，目前台灣自行車產業已成為艱困產業，必須走出去重新找回買氣。座談會後，劉湧昌作了以上的宣布。

劉湧昌指出，全球自行車產業趨勢隨著環保意識提升、城市交通擁擠及建康生活方式的普及，電動自行車將是巨大集團未來營運新的成長引擎。

巨大近20年來全力發展電動自行車，過去幾年電動自行車占營收比重一度達到30%，去年則降為21%。

劉湧昌指出，大陸電動自行車業迎來一場歷史性變革，隨著電動自行車新國標出爐，巨大也有所依據，決全面搶攻大陸電動自行車市場，為當前自行車產業的困境尋求突破。

談到自行車產業現況，劉湧昌說，目前歐洲市場已有明顯回溫，客戶下單約二成左右的增長，日本市場還算平穩，美國市場則因對等關稅政策未定，客戶持續觀望中，也讓下單遲緩，不過「再差也差不到哪裡了」。

至於大陸市場，目前整體景氣還不明朗，加上同業降價促銷，去年基期又比較高，以巨大為例，預估今年銷售目標為160萬台，數量較去年約下滑三成，仍是有待努力衝刺的市場。

整體來看，隨著新台幣匯率趨穩，以及歐洲市場明顯回溫，預期下半年營運會比上半年好。而明年大陸景氣回溫，巨大搶攻電動自行車市場，可望為營運帶來新的成長利基。

巨大集團稍早宣布2024年永續報告書，集團在主要營運據點溫室氣體排放量減少28.4%，其中電動自行車將成為主力項目之一。