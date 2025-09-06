巨大喊話政府降息 一石多鳥

經濟日報／ 記者宋健生歐芯萌／台中、台北報導

行政院長卓榮泰昨（5）日參訪自行車龍頭巨大公司，並與自行車業者座談，巨大（9921）董事長劉湧昌透露，業界傳出，目前已有六家自行車廠放無薪假，面對美國關稅疊加、新台幣匯率升值衝擊，台灣自行車產業已成為「艱困產業」。

劉湧昌強調，「匯率也是主權的一部分」，政府應該要適時且彈性調整，他認為，新台幣應該要貶到32.5元，才能真正協助產業度過難關。劉湧昌也建議政府，應該要大幅降息，如此不但可以讓匯率貶值，同時也幫助年輕人購屋，可謂「一石多鳥」。

昨天出席座談會的產業界代表，還包括巨大集團執行長劉素娟、美利達副總經理張振墉、愛地雅總經理陳敬旺、久裕興業總經理陳松君、建大工業總裁楊銀明、桂盟國際副總經理陳奕名、利奇總經理林宜賢等人。

美國對台灣課徵對等關稅20%+N，對自行車產業來說，一般自行車出口關稅由11%疊加20%，一口氣增至31%；電動自行車更由0%增至20%，加上新台幣匯率升值，嚴重衝擊台灣自行車產業的競爭力。

