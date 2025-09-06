愛山林、宏匯強強合作 連三案到手
愛山林（2540）從代銷轉型建商，更積極朝向多元發展，近期大力跨入公辦都更、捷運聯合開發領域，並組隊宏匯集團，今年來奪下三大案。
愛山林近期積極與宏匯集團合作，除了此次雙方合作拿下的全台最大捷運開發案「新北十四張聯開案」之外，首次合作則是與宏匯集團組成「山林匯」公司，拿下南港台電CR1公辦都更案，該案基地面積共約9,245坪，總銷上看500億元。另外，也和宏匯共同拿下中正紀念堂聯開案，雙方各出資一半，預計斥資38.4億元，開發住宅、辦公及商場等複合式建築大樓。
專家指出，開發商合作可發揮綜效，並迅速擴張市場，以愛山林與宏匯集團來看，雙方可將優勢發揮到最大，宏匯集團擅長商用不動產開發設計及營建，在商場經營上也頗有成績。
愛山林則由代銷業起家，並轉型成建設公司，本身對市場銷售策略很有一套，亦擅長住宅產品的規劃，而大型的捷運聯開案、公辦都更案等，往往有住宅、商辦及商場等複合式規劃，雙方合作對於建築規劃設計可更完善，也更容易拿下標案。
