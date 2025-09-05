快訊

大陸將實施小行星撞擊任務 驗證防禦方案可行性

海線十大建設齊發 「嘉麗WINNER」迎建設題材發酵

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
三井Outlet於海線特區，生活價值日趨成熟，區域環境價值日增。業者提供
三井Outlet於海線特區，生活價值日趨成熟，區域環境價值日增。業者提供

近年清水在重大建設題材推動下快速崛起，從即將啟用的「清水國民暨兒童運動中心」，到台中海生館開幕帶來人潮，再加上全台矚目的台中第三座好市多落腳海線，讓清水一舉成為台中房市的亮點。

政策利多同樣推波助瀾。行政院4日拍板「新青安貸款精進方案」，排除《銀行法》第72條之2放款比率限制，釋放更多放貸量能。金管會統計，自2023年上路以來，新青安累計核貸近13萬戶、金額逾9,900億元，其中七成為40歲以下青壯族群，顯示對首購族確實發揮支撐效果，也進一步激勵房市信心。

根據盤點，海線十大重大建設涵蓋「捷運藍線與橘線」、「亞果台中國際遊艇碼頭」、「統一智慧物流中心」、「台中港風電產業園區」等，預計帶動產業、人口與消費力全面升級。加上清水本身擁有台61快速道路、清水火車站、國道三號、台中國際機場第三航廈及三井OUTLET，生活機能逐步完善，區域價值大幅提升。

在政策與建設雙重利多下，清水不僅吸引大型建商進駐，也開啟新一代西進計畫，其中，位於清水區鎮政路、正對「清水國民暨兒童運動中心」的「嘉麗WINNER」，不僅在規劃、地段上受到矚目，「嘉麗WINNER」更針對青年首購族群推出超彈性客製化付款方案，降低購屋門檻。

業者表示，在新青安政策放寬之際，彈性付款方式能讓青年朋友更容易銜接貸款流程，不必因頭期壓力過大而卻步。

「嘉麗WINNER」基地座落「中港樂活廊道」核心，可快速串聯市鎮重劃區、文化園區、藝術中心與三井OUTLET，約2分鐘直上台61、5分鐘到火車站、8分鐘銜接國道三號，交通便捷，規劃更是堪稱最實用。

特別的是，嘉麗建設不僅在規劃上展現專業實力，更以優異作品站上國際級建築評選舞臺。該公司首次參與素有「建築界奧斯卡」美譽的中華建築金石獎，一舉拿下第33屆中華建築金石獎─優良建築規劃設計類・住宅中層組。

此獎項創立33年，被視為台灣建築界最資深、最具權威性的評鑑。「嘉麗WINNER」此次獲獎，不僅是專業評審對設計品質、施工規劃的肯定，也凸顯建商在細節與理念上的堅持。

嘉麗建設總經理鄭偉毓表示，能夠榮獲金石獎，是對公司團隊多年來堅持「誠信、捨得、共贏」理念的最好肯定。嘉麗相信建築是良心事業，每一個細節都要對得起住戶。

在新青安政策與海線建設題材加持之下，加上金石獎專業背書，「嘉麗WINNER」不僅強化了產品價值，在清水是海線最具成長潛力的寶藏區中，也進一步提升市場信心，成為矚目的代表性新案。

台中市海線十大建設一覽。業者提供
台中市海線十大建設一覽。業者提供
台61線快速道路對外南來北往，交通便利。業者提供
台61線快速道路對外南來北往，交通便利。業者提供
嘉麗WINNER基地正對清水國民暨兒童運動中心，即將完工。圖片來源：台中市府網站
嘉麗WINNER基地正對清水國民暨兒童運動中心，即將完工。圖片來源：台中市府網站
嘉麗WINNER榮獲中華建築金石獎-優良建築規劃設計類・住宅中層組獎項。3D示意圖/業者提供
嘉麗WINNER榮獲中華建築金石獎-優良建築規劃設計類・住宅中層組獎項。3D示意圖/業者提供

建商 建築 清水區 台中市

延伸閱讀

財部：新青安已累計追回5421件違規貸放

新青安房貸「水龍頭開大點」？卓榮泰：優先滿足3族群、加大打炒房力道

新青安鬆綁！營建股狂飆7％ 網酸：炒房國家隊集結了

這是清水學姐本人？Karina高智感眼鏡照「撞臉二次元神顏」 AI建模美貌讓人直線墜入愛河

相關新聞

愛山林攜宏匯奪「全台最大捷運開發案」將興建8棟大樓、總銷逾2000億

愛山林（2540）建設攜手宏匯集團再奪標案，拿下「全台最大捷運開發案」，總投資額近千億元。新北市捷運局5日公告，宏匯公司...

SCFI運價指數開出平盤 歐洲線續跌、北美線持續反彈

運價指數上周終止連11跌後，本周開平盤，出現歐洲線續跌，北美線繼續反彈，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於5日...

從修老宅到減碳建築 內政部三大重點住宅政策一次看

內政部5日舉辦「當前住宅政策座談會」，政務次長董建宏透露，為強化我國住宅政策、擴大內需並回應社會期待，內政部持續推動三大...

台船「奮進魔鬼魚號」領航 台灣無人船首度獲船級協會認證

由台船（2208）自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號（Endeavor Manta），專為在台灣海峽充滿挑戰且瞬息萬變的環...

展現誠信經營承諾 台灣中油舉辦企業誠信論壇

台灣中油公司今天於煉製事業部宏南活動中心舉辦114年「廉能供氣 燃氣永續」企業誠信論壇，邀請法務部廉政署、台灣高雄地方檢...

全台最大捷運開發案十四張站完成評選 吸金985億

全台最大捷運開發案完成評選，新北捷運局今天公告宏匯公司、愛山林建設、甲山林建設共同投標組成團隊獲評選為「新北環狀線十四張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。