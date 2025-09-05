海線十大建設齊發 「嘉麗WINNER」迎建設題材發酵

近年清水在重大建設題材推動下快速崛起，從即將啟用的「清水國民暨兒童運動中心」，到台中海生館開幕帶來人潮，再加上全台矚目的台中第三座好市多落腳海線，讓清水一舉成為台中房市的亮點。

政策利多同樣推波助瀾。行政院4日拍板「新青安貸款精進方案」，排除《銀行法》第72條之2放款比率限制，釋放更多放貸量能。金管會統計，自2023年上路以來，新青安累計核貸近13萬戶、金額逾9,900億元，其中七成為40歲以下青壯族群，顯示對首購族確實發揮支撐效果，也進一步激勵房市信心。

根據盤點，海線十大重大建設涵蓋「捷運藍線與橘線」、「亞果台中國際遊艇碼頭」、「統一智慧物流中心」、「台中港風電產業園區」等，預計帶動產業、人口與消費力全面升級。加上清水本身擁有台61快速道路、清水火車站、國道三號、台中國際機場第三航廈及三井OUTLET，生活機能逐步完善，區域價值大幅提升。

在政策與建設雙重利多下，清水不僅吸引大型建商進駐，也開啟新一代西進計畫，其中，位於清水區鎮政路、正對「清水國民暨兒童運動中心」的「嘉麗WINNER」，不僅在規劃、地段上受到矚目，「嘉麗WINNER」更針對青年首購族群推出超彈性客製化付款方案，降低購屋門檻。

業者表示，在新青安政策放寬之際，彈性付款方式能讓青年朋友更容易銜接貸款流程，不必因頭期壓力過大而卻步。

「嘉麗WINNER」基地座落「中港樂活廊道」核心，可快速串聯市鎮重劃區、文化園區、藝術中心與三井OUTLET，約2分鐘直上台61、5分鐘到火車站、8分鐘銜接國道三號，交通便捷，規劃更是堪稱最實用。

特別的是，嘉麗建設不僅在規劃上展現專業實力，更以優異作品站上國際級建築評選舞臺。該公司首次參與素有「建築界奧斯卡」美譽的中華建築金石獎，一舉拿下第33屆中華建築金石獎─優良建築規劃設計類・住宅中層組。

此獎項創立33年，被視為台灣建築界最資深、最具權威性的評鑑。「嘉麗WINNER」此次獲獎，不僅是專業評審對設計品質、施工規劃的肯定，也凸顯建商在細節與理念上的堅持。

嘉麗建設總經理鄭偉毓表示，能夠榮獲金石獎，是對公司團隊多年來堅持「誠信、捨得、共贏」理念的最好肯定。嘉麗相信建築是良心事業，每一個細節都要對得起住戶。