愛山林攜宏匯奪「全台最大捷運開發案」將興建8棟大樓、總銷逾2000億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」。圖／新北市捷運局提供
「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」。圖／新北市捷運局提供

愛山林（2540）建設攜手宏匯集團再奪標案，拿下「全台最大捷運開發案」，總投資額近千億元。新北市捷運局5日公告，宏匯公司、愛山林建設開發公司、甲山林建設公司共同組成聯合團隊，獲選為「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」之最優申請人，該案預估引入民間投資金額約985億元。

愛山林副董事長張境在表示，「新北十四張聯開案」愛山林占比47％、甲山林占20％及宏匯占比33％，可銷售面積可達25萬坪，包含辦公、住宅及商場，其中住宅占比七成，總銷逾2000億元，預計跑流程到申請建照還要2年以上。

張境在表示，該案規劃興建8棟大樓，樓層高度規劃39~51層，2樓部分規劃聯通商場，可串穿整個基地，其中5棟的12樓以下為商辦、13樓以上規劃住宅，另外3棟則規劃為純住宅，但推案價格尚未確認。

愛山林近期積極與宏匯集團合作，跨入公辦都更、捷運連開等領域，此前，與宏匯組成「山林匯」公司拿下南港台電CR1公辦都更案，總銷上看500億元，另，也與宏匯拿下中正紀念堂聯開案，雙方各出資一半，預計斥資38.4億元，開發住宅、辦公及商場等複合式建築大樓。

新北捷運局長李政安指出，該開發案基地面積約14.3公頃，預計興建複合式開發建築群，包含商場、辦公及住宅功能，採用TOD（大眾運輸導向開發）模式，與捷運車站及機廠進行立體共構設計，除導入AI智慧化管理系統，並預計取得LEED、WELL、fitwel等國際綠建築認證，展現對環境永續的承諾打造智慧綠建築標準的永續發展示範社區，並友善連結新店十四張地區人行與車行動線及提供周邊地區商業、辦公等服務，塑造溪南新都心智慧城。

另，基地享有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配環河快速道路及國道3號安坑交流道，交通條件十分便捷，預計將成為新北市溪南新都心的重要地標。

根據仲量聯行統計，近兩年政府辦理捷運聯開與公辦都更案件已成功吸引民間投資總金額約3,500億元，反映出軌道經濟與都市更新已成為推動城市發展、吸引民間投資的重要引擎。

若以總投資金額統計，前六大投資案分別為新北市政府Y7十四張暨南機廠捷運開發案，金額約985億元、台電公司電力修護處特定商業區都市更新案，約274.03億元、高雄O10/Y18衛武營站捷運聯合開發案，約253億元、新北市政府金城機廠暨莒光站捷運開發案，約200.13億元、新北市政府永和新生地更新單元1都市更新案，約190億元，高雄市政府左營高鐵科技之心公辦都市更新案約187.27億元等。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，由於政府土地招商案多數位於車站周邊或城市精華區，加上土地權屬相對單純，且後續開發過程有政府的協助與支持，因此近年來成為民間投資人優先考慮之投資領域，隨著全國各縣市政府積極推動軌道建設與都市更新，預期未來將有更多優質開發案陸續推出，為台灣城市發展注入新活力。

