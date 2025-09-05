SCFI運價指數開出平盤 歐洲線續跌、北美線持續反彈

運價指數上周終止連11跌後，本周開平盤，出現歐洲線續跌，北美線繼續反彈，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於5日出爐，指數下跌0.62點至1,444.44點，周跌幅0.04%。

國內的物流業者分析，歐洲線船舶大型化，目前沒有特別控艙，所以大船靠港時間價格波動會加大；北美線各家因應開始縮艙、減班，因應市場需求調整運能，貨量已經看到略為復甦，北美線運價已經止跌回升。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,189美元，較前一期上漲266美元，漲幅達13.8%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,073美元，較前一期上漲207美元，漲幅7.2%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,315美元，較前一期下跌166美元，周跌幅11.2%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,971美元，較前一期下跌174美元，周跌幅8.1%。