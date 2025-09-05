從修老宅到減碳建築 內政部三大重點住宅政策一次看

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部政次董建宏出席活動。內政部提供
內政部5日舉辦「當前住宅政策座談會」，政務次長董建宏透露，為強化我國住宅政策、擴大內需並回應社會期待，內政部持續推動三大重點政策，包括老宅延壽與擴大自主都更、虛坪改革及近零碳建築，讓適婚青年得以穩定生活品質，進而願意規劃未來、結婚成家，安心生養下一代，逐步化解少子化所帶來的國安危機。

內政部在住宅政策上三箭齊發，首先，面對台灣建築物「人屋雙老」挑戰，董建宏表示，內政部已研擬「老宅延壽機能復新計畫（2025至2027年）草案」，優先針對屋齡超過30年、無結構安全疑慮的4至6層集合住宅及6層以下透天住宅，提供耐震評估與修繕補助，並結合長照3.0與節能政策，讓長者可安心在地安養，並降低建築碳排，計畫將報請行政院核定。

另外，內政部也將洽商央行研議放寬自主都更貸款集中度，由中央都市更新基金提供信用擔保，協助住戶籌資，降低更新過程資金壓力。

再來是，針對市場充斥高公設比住宅問題，董建宏說，雖然《建築技術規則》已有規範，但部分建商仍將非必要公設納入規劃，增加購屋負擔。內政部推動「虛坪改革」，將一般電梯納入免計容積項目，並訂定管委會空間的合理上下限，以「適質適量」設計思維引導公設回歸合理配置。

同時，也將研議修正《公寓大廈管理條例》，將停車空間調整為「專有部分」，可核發權狀並出售，讓民眾更清楚辨識「實際使用坪數」與「公設項目」，提升交易透明度與市場公平性。

最後，為呼應2050淨零排放目標，內政部啟動「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」，以「擴大建築能效改善」、「老宅延壽及社會住宅低碳淨零」與「近零碳建築綠領人才培育」三大主軸推動，透過公部門示範帶動民間投入，預期至2030年可累計減碳6.7百萬公噸。

董建宏強調，「老宅延壽與擴大自主更新」、「虛坪改革」、「近零碳建築」三項政策相輔相成，將使住宅更安全、交易更透明、建築更永續，除北部場座談會外，後續將在中南部舉行兩場，廣邀產官學界與民間代表建言，共同推動住宅政策邁向新里程碑。

