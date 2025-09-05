台泥全球事業ESG成效 永續產品占比升57%

台泥發布中英文永續報告書及首分「公正轉型報告」，並推出AI導讀機器人，協助投資機構快速檢索資訊。台泥指出，2024年全球總排碳量較前1年下降4%，範疇一碳排強度降至每噸膠結材料619公斤CO2e，永續產品營收比重也提升至57%。

台泥今天發出新聞稿指出，此為台泥於2024年5月宣布轉型為集團控股公司後，首次整合發布全球事業體的永續作為以及ESG績效，報告書內容橫跨台灣、大陸、土耳其、歐洲、非洲及美澳等14個主力市場，展現台泥橫跨11項產業的布局。

台泥表示，為協助投融資機構與研究單位能快速理解複雜的資訊，推出「TCC AI導讀機器人」，這款AI工具整合公司年報、永續報告書及各類主題式報告，提供AI查找功能，大幅提升資訊檢索效率。

低碳轉型方面，台泥全球水泥事業體持續依循SBT1.5度C路徑落實減碳。2024年，總排碳量較前1年下降4%，範疇一碳排強度，降至每噸膠結材料619公斤CO2e。報告中也指出，台泥再生能源使用比例持續提升，永續產品營收比重已上升至57%。

台泥表示，本次也首度獨立發布「公正轉型報告」，闡述在低碳轉型過程中，如何透過多元職能培訓與在地雙向對話，確保員工、社區與供應鏈夥伴都能被妥善照顧。報告中列舉多項具體行動，包括在花蓮和平工業區推動「減碳生活親子存摺」，以及在中國大陸廠區培訓員工轉型為無人礦卡司機等。