大大數位基金會攜手台灣寬頻通訊 助桃園市府創造友善環境挺兒少

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

大大數位基金會、南桃園有線電視與桃園市政府社會局攜手，啟動「暖心公益力．大大挺兒少」捐贈計畫，挹注桃園市兒童及少年福利機構80萬元專款，提升兒少之生活照顧、教育輔導、心理支持及環境改善，讓安置兒少在穩定安全且充滿關懷的環境中成長茁壯。

大大數位基金會5日於桃園市政府進行捐贈儀式，桃園市長張善政致贈感謝牌表彰善舉，大大數位基金會榮譽董事長李大維、南桃園有線電視董事長潘煦邦等也出席，與桃園市私立樂活育幼院、藍迪兒童之家等兒少福利機構代表相互交流。

桃園市社會局說明，此次捐贈經費將用於因家庭遭逢變故、喪失受基本照顧而安置於機構之0至18歲兒童與青少年，透過辦理心理輔導與成長活動、增設學習資源、改善居住安全等面向，提升安置機構照顧品質，強化兒少發展潛能及培育自立生活能力，持續落實《兒童權利公約》精神，創造不分背景與境遇的友善環境，保障每位兒少的發展權益。

大大數位基金會2022年成立以來，積極響應公益，支援社會上需要幫助的族群，在新冠疫情期間以物資馳援醫護、愛心待用餐關懷民眾、花蓮震災援助等都會看到大大數位基金會的身影。今年3月甫基金會完成「大大攜手讓愛延續」捐血「家」年華活動，成功募集13,568袋熱血，協助緩解血庫存量不足危機。

「善意匯流，社會共好」是基金會的核心理念，李大維表示，基金會董事長戴永輝積極舉辦兩次捐血活動，在桃園市獲得滿滿的熱血支持，這次響應市長張善政對兒少福利的關注，透過捐款予以協助。看到安置機構人員一年365天，每天24小時無私的奉獻，希望能夠透過企業力量，協助孩子們重回社會感受溫暖。

