柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

婚育宅加碼20%保留戶火速端出來！桃園、台南這兩處本月開搶

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台南市東區「新都安居A」社宅樣品屋。國家住都中心提供
台南市東區「新都安居A」社宅樣品屋。國家住都中心提供

國家住宅及都市更新中心5日宣布，第3季第2波中央社宅將自9月15日起開放線上申請，本次招租社宅位於桃園市桃園區「慈文安居」與台南市東區「新都安居A」，共計909戶，其中20%名額專門保留給新婚夫妻與育有學齡前子女（0至6歲）的家庭，呼應內政部新推出的「婚育宅」政策，提醒符合資格的民眾務必把握機會。

國家住都中心指出，配合內政部宣布的「青年婚育租屋協助專案」，社宅招租從以往僅提供5%的婚育保留戶，比例大幅拉高至20%，更積極協助年輕家庭安居。

統計數據顯示，第3季首波釋出三案654戶社宅，申請反應非常踴躍，截至9月5日下午1點半已湧入3,300件申請，其中台北「延吉好室」申請件數超過2千件，是釋出戶數的15倍，顯示社宅需求熱烈。國家住都中心提醒，首波包括「延吉好室」、「保二安居」及「世大運選手村社宅」的申請將在9月8日截止。

至於第二波招租，桃園「慈文安居」提供288戶，房型涵蓋套房、二房及三房，租金（含管理費）6,220元起，並設有幼兒園、店鋪及綠帶走廊，位於桃園藝文特區生活圈，生活機能便利；土地由國防部提供，另特別保留30%戶數給軍職人員及眷屬。

台南「新都安居A」則是台南首案中央社宅，總計621戶，租金（含管理費）4,630元起，同樣提供多種房型。社區規劃有露天廣場、休憩天井、店鋪與幼兒園，另保留16戶作為專案出租，未來將引入社福資源，提供多元居住協助。基地位於南台南副都心，鄰近學區、醫院與公園，居住環境完善。

國家住都中心表示，民眾可於9月15日至10月14日透過「安居好室入口網」進行線上申請，預計明年1月9日抽籤，最快3月1日可入住。申請人需備妥全戶戶籍、財稅資料及相關身分證明，並注意文件效期。已申請過社宅者仍可再次申請，只需於系統勾選想承租的物件，即可利用自然人憑證或晶片金融卡自動帶入資料，操作簡便。

租金 幼兒園

相關新聞

從修老宅到減碳建築 內政部三大重點住宅政策一次看

內政部5日舉辦「當前住宅政策座談會」，政務次長董建宏透露，為強化我國住宅政策、擴大內需並回應社會期待，內政部持續推動三大...

台船「奮進魔鬼魚號」領航 台灣無人船首度獲船級協會認證

由台船（2208）自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號（Endeavor Manta），專為在台灣海峽充滿挑戰且瞬息萬變的環...

展現誠信經營承諾 台灣中油舉辦企業誠信論壇

台灣中油公司今天於煉製事業部宏南活動中心舉辦114年「廉能供氣 燃氣永續」企業誠信論壇，邀請法務部廉政署、台灣高雄地方檢...

全台最大捷運開發案十四張站完成評選 吸金985億

全台最大捷運開發案完成評選，新北捷運局今天公告宏匯公司、愛山林建設、甲山林建設共同投標組成團隊獲評選為「新北環狀線十四張...

台南「婚育宅」15日開始申請！ 位在房價蛋黃區首波121戶

行政院於9月4日公布青年婚育租屋協助方案，台南婚育宅將於9月15日開始受理申請！位於台南市東區「新都安居A」社會住宅，國...

新青安放款鬆綁有何影響？李同榮：房價下修幅度縮小、交易量脫離谷底

行政院拍板新青安貸款不計入銀行法天條72-2條限制，並追溯自9月1日。房市趨勢專家李同榮認為，此一鬆綁政策，對房市有助於...

