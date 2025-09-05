婚育宅加碼20%保留戶火速端出來！桃園、台南這兩處本月開搶

國家住宅及都市更新中心5日宣布，第3季第2波中央社宅將自9月15日起開放線上申請，本次招租社宅位於桃園市桃園區「慈文安居」與台南市東區「新都安居A」，共計909戶，其中20%名額專門保留給新婚夫妻與育有學齡前子女（0至6歲）的家庭，呼應內政部新推出的「婚育宅」政策，提醒符合資格的民眾務必把握機會。

國家住都中心指出，配合內政部宣布的「青年婚育租屋協助專案」，社宅招租從以往僅提供5%的婚育保留戶，比例大幅拉高至20%，更積極協助年輕家庭安居。

統計數據顯示，第3季首波釋出三案654戶社宅，申請反應非常踴躍，截至9月5日下午1點半已湧入3,300件申請，其中台北「延吉好室」申請件數超過2千件，是釋出戶數的15倍，顯示社宅需求熱烈。國家住都中心提醒，首波包括「延吉好室」、「保二安居」及「世大運選手村社宅」的申請將在9月8日截止。

至於第二波招租，桃園「慈文安居」提供288戶，房型涵蓋套房、二房及三房，租金（含管理費）6,220元起，並設有幼兒園、店鋪及綠帶走廊，位於桃園藝文特區生活圈，生活機能便利；土地由國防部提供，另特別保留30%戶數給軍職人員及眷屬。

台南「新都安居A」則是台南首案中央社宅，總計621戶，租金（含管理費）4,630元起，同樣提供多種房型。社區規劃有露天廣場、休憩天井、店鋪與幼兒園，另保留16戶作為專案出租，未來將引入社福資源，提供多元居住協助。基地位於南台南副都心，鄰近學區、醫院與公園，居住環境完善。

國家住都中心表示，民眾可於9月15日至10月14日透過「安居好室入口網」進行線上申請，預計明年1月9日抽籤，最快3月1日可入住。申請人需備妥全戶戶籍、財稅資料及相關身分證明，並注意文件效期。已申請過社宅者仍可再次申請，只需於系統勾選想承租的物件，即可利用自然人憑證或晶片金融卡自動帶入資料，操作簡便。