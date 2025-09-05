台鹽兩活動倒數搏大獎 買1瓶水或1罐鹽就能抽黃金　

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台塩海洋鹼性離子水年度強檔「台灣NO.1！抽黃金百萬！」活動，4日由臺鹽董事長丁彥哲抽出第二波幸運得主。照片／台鹽提供
台塩海洋鹼性離子水年度強檔「台灣NO.1！抽黃金百萬！」活動，4日由臺鹽董事長丁彥哲抽出第二波幸運得主。照片／台鹽提供

買一瓶水就能抽黃金大獎！台塩海洋鹼性離子水年度強檔「台灣NO.1！抽黃金百萬！」活動，4日由臺鹽董事長丁彥哲抽出第二波幸運得主，最後一波抽獎將於10月8日舉行；「碘鹽成金！抽黃金！」活動也將於同日開獎，9月30日前登錄發票，買水買鹽都有機會把黃金大獎帶回家。

9月30日前，凡購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水並登錄發票，就有機會抱走黃金、微星平台電腦、iPhone 16 Pro等超值大獎。箱購族還可獲得刮刮卡，登錄序號可享30次抽獎機會，並有機會即刮即中500元或100元「台塩線上購」購物金、好水再來一箱等驚喜好禮。

「碘鹽成金！抽黃金！」活動同步熱烈進行中，9月30日前，凡於各大通路購買台塩特級碘鹽、減鈉含碘鹽、美味含碘鹽、氟碘鹽、含碘海鹽或無碘鹽等品項，並完成發票登錄，就有機會抽中頭獎「黃金一台兩」，還有鍋具與現金等豐富獎品。

臺鹽七十多年來致力守護國人健康，滿足多樣化鹽品與純淨用水需求，更領先業界推出台灣市場首支鹼性機能水。台塩海洋鹼性離子水取自台灣海峽潔淨海水，運用離子交換膜電透析專利工法與三效蒸發製程，造就獨特甘甜純淨的熟水口感，能快速解渴補水，是炎夏中無可取代的好水選擇。隨現代人健康意識提升與飲食型態轉變，臺鹽亦持續投入機能性鹽品研發，以多樣化鹽品細膩照顧各族群的需求。

平台 董事長 iPhone 16

