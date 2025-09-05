中鼎攜手日商勇奪1547億元通霄電廠二期統包案

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎為「台灣第一、全球百大」的國際統包工程集團。圖／中鼎提供
中鼎為「台灣第一、全球百大」的國際統包工程集團。圖／中鼎提供

國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）集團，以豐富的海內外電廠統包經驗和實績，成功與日商三菱電力公司共同取得台灣電力公司「通霄電廠第二期更新改建計畫複循環發電機組設備及廠房與相關設施採購帶安裝案」標案，合約金額1,547億，創下中鼎承攬合約金額新紀錄。

本案位於苗栗縣通霄鎮，將於既有電廠旁新建5部複循環發電機組，總裝置容量2800MW，預定2031年完工，可滿足鄰近新竹科學園區、台中科學園區的產業及民生用電需求，並協助政府邁向淨零目標。

本案為台電配合政府能源轉型政策所執行的更新計畫。透過採用世界最高水準高效燃氣複循環機組，以節能減排技術等方式所減少的溫室氣體，相較燃煤發電年減60%。此外，因應全球減碳、去碳電力發展趨勢，本案採用先進氣渦輪機組，更具備氫氣與天然氣混燒能力，可於未來取代部分天然氣作為燃料，進一步減少碳排，為氫能發電預作準備。

中鼎董事長楊宗興表示，本案為中鼎繼2013年與日商三菱電力成功執行「通霄電廠第一期燃氣複循環發電計畫統包工程」後的再次合作。中鼎在電力工程領域，不僅長期穩居國內市占第一，更成功將實績延伸到海外各國，包含馬來西亞、越南、泰國等。

中鼎集團深耕電力領域，於複循環機組、火力、核能及汽電共生等各式電廠興建工程，皆擁有豐富經驗及實績。近年掌握全球再生能源發展趨勢，更積極投入太陽能、生質能、風力發電等市場的開發及建廠，以低碳或零碳排放的潔淨能源，協助政府與企業達成能源多元化發展目標及穩定電力供應。未來，中鼎承諾將持續打造兼顧經濟發展及保護的「綠色工程」，攜手全球合作夥伴實踐「地球永續的把關者」ESG願景。

