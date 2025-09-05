快訊

全台最大捷運開發案十四張站完成評選 吸金985億

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案完成廠商評選。圖／新北市捷運局提供
新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案完成廠商評選。圖／新北市捷運局提供

全台最大捷運開發案完成評選，新北捷運局今天公告宏匯公司、愛山林建設、甲山林建設共同投標組成團隊獲評選為「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」最優申請人，將依程序續研擬審定條件後簽訂投資契約。

新北市捷運局指出，本案預估引入民間投資金額約985億元、開發規模超過25萬坪，規畫大型商場及店鋪、辦公空間、集合住宅，並配合智慧城市設計管理各空間使用機能，打造「十四張無限進化i城市」。

新北捷運局長李政安指出，十四張站暨南機廠捷運開發基地約14.3公頃，本案預計興建複合式開發建築群，包含商場、辦公及住宅功能，採用TOD（大眾運輸導向開發）模式，與捷運車站及機廠立體共構設計。

除導入AI智慧化管理系統，並預計取得LEED、WELL、fitwel等國際綠建築認證，並連結新店十四張地區人行與車行動線及提供周邊地區商業、辦公等服務，塑造溪南新都心智慧城。

捷運局指出，本開發基地有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配環河快速道路及國道3號安坑交流道；另基地緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與上個月甫動工的十四張B單元區段徵收區，將成為新北市溪南新都心，也為新店區打造全新的城市風貌。

李政安指出，新北環狀線為新北市重要軌道建設之一，此次十四張站暨南機廠開發案成功招商，展現民間企業對新北捷運發展的信心，未來將持續推動各捷運站點開發計畫，完善軌道經濟布局，透過TOD模式，以軌道建設為核心，結合土地開發利用，創造運輸、居住、商業三贏局面，建構新北市軌道經濟發展網絡，新北市府將持續推動「軌道建設 × 城市發展」雙引擎策略，帶動整體區域均衡成長。

捷運 北捷 軌道建設

