台南「婚育宅」15日開始申請！ 位在房價蛋黃區首波121戶

行政院於9月4日公布青年婚育租屋協助方案，台南婚育宅將於9月15日開始受理申請！位於台南市東區「新都安居A」社會住宅，國家住宅及都市更新中心已公告將於9月15日開放受理申租，總計605戶，其中將包括121戶的婚育宅，提供給新婚及育有學齡前子女的家庭，讓青年安心成家。

市府表示，「新都安居A」社宅位於台南市東區，臨近市立醫院、文化中心，生活機能佳區位相當良好。市府感謝中央在台南市如此精華的地區興建了605戶的社會住宅，並為嘉惠台南市的青年族群，提供了20%的婚育宅。台南市府年底即將推出的「宜居小東」社宅，也將納入婚育宅比例，具體實現青年「安心住、安心育、安心買」政策。

市府都發局指出，新都安居A係由國家住宅及都市更新中心興建招租，於9月15日至10月14日受理申請，市府也協助該中心於市府一樓聯合服務中心駐點受理，方便市民申辦。受理申請期間，民眾可至國家住宅及都市更新中心「安居好室入口網」(https://www.socialhousing.tw/portal)線上申請，或至市府一樓聯合服務中心臨櫃申辦。