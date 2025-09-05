新青安放款鬆綁有何影響？李同榮：房價下修幅度縮小、交易量脫離谷底

行政院拍板新青安貸款不計入銀行法天條72-2條限制，並追溯自9月1日。房市趨勢專家李同榮認為，此一鬆綁政策，對房市有助於市場信心增加、交易量增、並縮小房價下修幅度。

不過，這政策也帶來一大隱憂，若市場過度樂觀，或藉機炒作房價，反而會拉長房市的下修期，且延緩將來的復甦期，並可能帶來新一波政策關注與打壓。

李同榮指出，央行祭出第七波限貸令後，房市出現亂象，政院針對新青安、首購、自住甚至換屋族的房貸困境，選擇性的鬆綁政策，是一項即時且正確的抉擇，算是遲來的正義，且馬上可以疏解交易量不正常萎縮停滯的困境。

政策對房市未來具體影響有三大向：

一、有助市場信心恢復：水庫放水，水管專接，首購自住不再有貸不到款的限制，觀望買盤會湧入，對極度悲觀的市場具有推升進場信心的助益。

二、市場交易量脫離谷底：市場信心增加，積壓的觀望買盤會逐漸進場，市場交易較活絡，就會帶動交易量脫離谷底回升。

三、縮小房價下修期與下跌幅度：房市處下修趨勢線，政策面或消息面小利多仍無法扭轉下跌趨勢，只可能縮短房市下修期與房價下修幅度。

李同榮表示，政策選擇性鬆綁，應該可協助首購自住燃眉之急，同時會促使交易量增加，但不會影響房市走勢大格局，也不足以影響下修中房價。

不過，若業者對房貸選擇性鬆綁政策過度樂觀，甚至藉機炒作房價，將只會帶來負面效果，首先，供給量大難消化，交屋潮加上被迫開工潮，未來一年供給量大增，藉機抬高價格，房價不但拉不上，可能不上反下。

再來，房市下修期更加拉長，基本面與技術面不佳，若是市場不能順應跌勢反而做掙扎，藉利多炒作，只會拉長下修調整期，並延長止跌的復甦期。

最後，短期政策面絕對不會允許房價再有上漲機會，一旦市場藉機炒作，反而可能帶來政策關注而進行打壓，業者應認清市場供需現況，售價應做適度的調整，才能吸引觀望買盤積極介入。