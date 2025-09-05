低總預售宅快消失了！新北每百件交易僅2件千萬內

雙北預售屋購屋門檻愈來愈高，永慶房產集團根據實價登錄資料，觀察近三年雙北市預售屋各總價帶交易占比變化發現，台北市總價4000-7000萬元的交易占比大幅攀升，增加13個百分點。

新北市也一樣，2000萬元以下產品交易占比明顯萎縮，反之2000萬元至4000萬元區間的預售屋占比大幅增加。整體來看，雙北預售房價正逐漸攀高，而低總價產品則日益稀少。

觀察台北市2025年1-6月預售市場交易，總價4000 -7000萬元的交易占比37.7%，交易占比將近四成。與2023年同期相比，增加13.3個百分點。

反觀總價1000- 4000萬元的交易占比皆呈現萎縮。整體而言，北市預售市場正快速朝中高總價帶集中。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，預售屋價格反映的是對未來市場的預期。目前建築成本居高不下，加上北市土地稀缺、地段優勢明顯，推升預售總價往高價帶移動。

至於台北市千萬元以下的預售屋，實際交易量僅有31件。從交易案件觀察，大多數為10坪以下的套房產品，其中9成集中於單一建案「伊寧橋寓」。想在台北購入千萬元以下的預售屋，幾乎已是緣木求魚。

新北市預售市場變化同樣明顯，總價2000萬元以下交易占比已從73.5%縮減至51.6%，減少21.9個百分點，其中首購族最關注的1000萬元以下產品更從8.4%驟降到僅剩2.1%，等於每百件只有兩件，幾乎絕跡。

與此同時，2000萬元以上總價帶占比全面提升，其中2000-4000萬元交易占比由25.3%快速飆升至44.1%，已成為新北預售市場主力。

陳金萍指出，這反映出新北房價受到台北外溢需求帶動持續攀升，加上建築成本增加與土地價格上揚，讓千萬出頭的親民新案幾乎消失，首購族購屋壓力暴增。

另一方面，新北市近年重劃區開發熱絡、捷運環狀線與機場捷運延伸等交通建設推進，推升區域未來價值，也進一步帶動中高價位產品的需求與供給。