台泥發布最新永續與公正轉型報告 推出 AI 導讀機器人

台泥（1101）5日正式發布最新中英文永續報告書及首份《公正轉型報告》，這是台泥於2024年5月宣布轉型為集團控股公司後，首次整合發布全球事業體的永續作為與ESG績效。報告書內容橫跨台灣、大陸、土耳其、歐洲、非洲及美澳等14個主力市場，展現台泥橫跨11項產業的多元永續布局。

為協助投融資機構與研究單位能快速理解複雜的資訊，台泥推出 「TCC AI 導讀機器人」。這款AI工具整合了公司年報、永續報告書及各類主題式報告，提供精準的AI查找功能，大幅提升資訊檢索效率。第一階段優先邀請投融資機構使用，未來將逐步擴大邀請相關利害關係人組織，以期能更有效地傳遞永續價值。此外，報告書亦製作為動態電子書，加入影像與影音內容，提高閱讀體驗的生動與可讀性。

在低碳轉型方面，台泥全球水泥事業體持續依循 SBT 1.5°C 路徑 積極落實減碳。2024年，總排碳量較前一年下降4%，範疇一碳排強度（net）降至619 公斤CO2e／噸膠結材料，顯著展現轉型成效。報告中也指出，台泥再生能源使用比例持續提升，永續產品營收比重已上升至57%。

本年度，台泥更首度獨立發布 《公正轉型報告》，闡述在低碳轉型過程中，如何透過多元職能培訓與在地雙向對話，確保員工、社區與供應鏈夥伴都能被妥善照顧。報告中列舉多項具體行動，包括在花蓮和平工業區推動「減碳生活親子存摺」，以及在中國大陸廠區培訓員工轉型為無人礦卡司機等，確保轉型過程中的每位利害關係人都能被妥善照顧。此報告特別強調，「信任」是實現永續發展的關鍵。

台泥承諾將持續透過數位化與人本關懷，具體實踐永續發展目標，體現「Mobilis in Mobili — 在變動中改變」的企業韌性。