快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑引進技術點亮雲林農漁產業 蛤死頻傳當下產量仍冠全台2.1倍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台塑企業舉辦農漁業輔導執行分享座談，雲林縣長張麗善也均參加並提供意見。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業舉辦農漁業輔導執行分享座談，雲林縣長張麗善也均參加並提供意見。記者蔡維斌／翻攝

台塑企業自2010年起推動漁業、農業輔導計畫，由安衛環中心統籌結合朝陽科大、高雄科大團隊，從土質、水質及以往農作型態等基礎農業現況進行調查後，再引進最新農漁專業技術，大幅改善耕作環境，且水產養殖產能更大大提升，平均產量獨冠全台，今在麥寮社教園區分享成果。

這場農漁業輔導執行分享座談，由台塑企業總經理林善志主持，雲林縣長張麗善、立委丁學忠及多位議員、鄉鎮長與農漁會代表、農民應邀齊聚交流，展現十餘年來推動農漁業輔導成果，為雲林農漁產業升級注入新動能。

台塑指出，2010年起陸續推動漁業、農業輔導計畫，由安衛環中心統籌結合朝陽科大、高雄科大等專業團隊協助技術輔導，最初只輔導麥寮、台西兩鄉的農業技術改良，如今擴展至麥寮、台西、四湖、崙背、東勢、褒忠等7鄉；同時對大城、麥寮、台西、四湖、口湖等5鄉輔導漁業養殖。輔導模式由單點服務，轉型為示範戶與技術諮詢，農漁民受惠良多。

農業方面，朝陽科大以科學化管理推動土壤與水質檢測、病蟲害防治與教育訓練，至今服務超過7500位農友，成果顯示，溫室作物價格與大宗作物產量均優於全台平均；到2025年已有40戶取得有機認證、59戶通過產銷履歷，農藥殘留合格率更長年維持100%以上，確保農產品質與食安。

漁業方面，高雄科大協助推動水質監測、疾病防治與教育訓練。文蛤養殖成果突出，每公頃平均產量達12338公斤，是雲林縣均值的1.3倍、全台的2.1倍。2018至2024年間共進行597件水產檢驗，合格率100%，累計120戶通過產銷履歷，大大提升市場競爭力。

總經理林善志表示，座談會讓企業貼近第一線農漁民的心聲，所有寶貴意見將成為持續優化輔導計畫的重要養分。台塑企業未來會持續透過產官學民合作推動青年返鄉、技術創新與產業升級，感謝大家支持累積如此豐碩的成果，期待持續攜手前進。

朝陽和高雄科大團隊說明多年來輔導農漁成果豐碩，贏得滿場喝采。記者蔡維斌／翻攝
朝陽和高雄科大團隊說明多年來輔導農漁成果豐碩，贏得滿場喝采。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業總經理林善至感謝各方的支持，讓這項農漁輔導計畫交出漂亮成績單，期待持續攜手前進。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業總經理林善至感謝各方的支持，讓這項農漁輔導計畫交出漂亮成績單，期待持續攜手前進。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業舉辦農漁業輔導執行分享座談，雲林沿海各鄉鎮及農漁代表均踴躍參加並提供意見。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業舉辦農漁業輔導執行分享座談，雲林沿海各鄉鎮及農漁代表均踴躍參加並提供意見。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業舉辦農漁業輔導執行分享座談，雲林沿海各鄉鎮及農漁代表均踴躍參加並提供意見。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業舉辦農漁業輔導執行分享座談，雲林沿海各鄉鎮及農漁代表均踴躍參加並提供意見。記者蔡維斌／翻攝

台塑 農業 朝陽科大

延伸閱讀

吳嘉昭拚再造台塑榮景

雲林「類文化中心」麥寮社教園區 開館以來人氣增4倍

台塑Formosa科學探索營開課 雲林40學子做中學

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

相關新聞

台泥發布最新永續與公正轉型報告 推出 AI 導讀機器人

台泥（1101）5日正式發布最新中英文永續報告書及首份《公正轉型報告》，這是台泥於2024年5月宣布轉型為集團控股公司後...

北士科輝達總部案卡關…地上權如何解決 北市府、新壽看法差異大

輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地案一波三折，外傳取得地上權的新光人壽開出一○七億元的「合意解約金」，讓北市府收回土地交由輝達自建總部，北市府昨指內部估算八億元才合理，且須依程序須編列預算並報議會審查，不能讓外界有市府圖利財團的聯想。

台塑引進技術點亮雲林農漁產業 蛤死頻傳當下產量仍冠全台2.1倍

台塑企業自2010年起推動漁業、農業輔導計畫，由安衛環中心統籌結合朝陽科大、高雄科大團隊，從土質、水質及以往農作型態等基...

台中市勞工局光復新村、審計新村青創基地招募開跑

為扶植並激發青年的創業能量，台中市政府勞工局辦理「摘星青年、築夢台中」創業服務，選定光復新村及審計新村設置青創基地，協助...

捷運5分鐘到！中山長春公辦都更案釋出 投資額上看47億

國家住都中心5日公告招商，推動位於捷運南京復興站旁的「中山長春公辦都更案」，總投資金額估計約47億元，基地面積5,805...

台康生與默克簽署 MOU 合作促進生物製藥智慧製造技術升級

台康生（6589）與默克（Merck）展開合作，雙方簽署非拘束性合作備忘錄（MOU），將攜手生物製藥智慧製造，進一步深化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。