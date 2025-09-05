台塑引進技術點亮雲林農漁產業 蛤死頻傳當下產量仍冠全台2.1倍

台塑企業自2010年起推動漁業、農業輔導計畫，由安衛環中心統籌結合朝陽科大、高雄科大團隊，從土質、水質及以往農作型態等基礎農業現況進行調查後，再引進最新農漁專業技術，大幅改善耕作環境，且水產養殖產能更大大提升，平均產量獨冠全台，今在麥寮社教園區分享成果。

這場農漁業輔導執行分享座談，由台塑企業總經理林善志主持，雲林縣長張麗善、立委丁學忠及多位議員、鄉鎮長與農漁會代表、農民應邀齊聚交流，展現十餘年來推動農漁業輔導成果，為雲林農漁產業升級注入新動能。

台塑指出，2010年起陸續推動漁業、農業輔導計畫，由安衛環中心統籌結合朝陽科大、高雄科大等專業團隊協助技術輔導，最初只輔導麥寮、台西兩鄉的農業技術改良，如今擴展至麥寮、台西、四湖、崙背、東勢、褒忠等7鄉；同時對大城、麥寮、台西、四湖、口湖等5鄉輔導漁業養殖。輔導模式由單點服務，轉型為示範戶與技術諮詢，農漁民受惠良多。

農業方面，朝陽科大以科學化管理推動土壤與水質檢測、病蟲害防治與教育訓練，至今服務超過7500位農友，成果顯示，溫室作物價格與大宗作物產量均優於全台平均；到2025年已有40戶取得有機認證、59戶通過產銷履歷，農藥殘留合格率更長年維持100%以上，確保農產品質與食安。

漁業方面，高雄科大協助推動水質監測、疾病防治與教育訓練。文蛤養殖成果突出，每公頃平均產量達12338公斤，是雲林縣均值的1.3倍、全台的2.1倍。2018至2024年間共進行597件水產檢驗，合格率100%，累計120戶通過產銷履歷，大大提升市場競爭力。