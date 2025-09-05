快訊

台中市勞工局光復新村、審計新村青創基地招募開跑

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
光復新村店家。中市勞工局提供
為扶植並激發青年的創業能量，台中市政府勞工局辦理「摘星青年、築夢台中」創業服務，選定光復新村及審計新村設置青創基地，協助青年實踐創業夢想的同時，也為在地文化與歷史空間注入活力及能量。

勞工局指出，光復新村此次釋出14個空間、審計新村釋出5個空間，即日起至9月26日下午5時截止申請，預計10月公告錄取名單，歡迎20至45歲有志創業的青年參與徵選，實踐創業。

勞工局長林淑媛表示，這次招募徵選放寬申請資格，凡年滿20至45足歲以下青年，只要申請人及其合夥人不具任何事業體的代表人或負責人身分，或所經營事業體的核准設立未滿一年者，均可申請摘星計畫，放寬初創青年進駐資格，協助青年實現擁有實體店面的夢想。

勞工局說明，光復新村和審計新村，都是昔日省政府時期舊宿舍，富有歷史痕跡建築，透過創業青年無限創意與活力，賦予老建築的新生命。

光復新村並已納入參山國家風景特定區，參山國家風景區管理處將規劃整體「阿罩霧遊憩系統」，未來將在光復新村設立霧峰管理站，提供旅遊資訊及相關遊憩服務，結合當地文化、藝術、青年創業及綠色永續，打造永續觀光園區。

勞工局補充說明，進駐青創基地一期4年，期間依青年創業歷程需求，提供創業諮詢輔導及各類培力課程。

為減輕初創壓力，亦提供第一年進駐租金減半優惠，還有7項競爭型創業獎勵，包含參加外部訓練、創業營運空間整理、辦理活動、參與創業競賽獲獎或取得創業計畫補助、數位行銷廣告、通過商標或專利、伴手禮包裝設計等費用，最高補助逾134萬元，強化青年在創業的路上的實力。

勞工局補充，有關台中市「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，可至「台中市青年一站式創業入口網」(首頁－青創基地－基地進駐申請)及「台中市青年一站式創業服務站」FB粉絲專頁查詢。

審計新村店家。中市勞工局提供
創業 勞工局

相關新聞

台泥發布最新永續與公正轉型報告 推出 AI 導讀機器人

台泥（1101）5日正式發布最新中英文永續報告書及首份《公正轉型報告》，這是台泥於2024年5月宣布轉型為集團控股公司後...

北士科輝達總部案卡關…地上權如何解決 北市府、新壽看法差異大

輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地案一波三折，外傳取得地上權的新光人壽開出一○七億元的「合意解約金」，讓北市府收回土地交由輝達自建總部，北市府昨指內部估算八億元才合理，且須依程序須編列預算並報議會審查，不能讓外界有市府圖利財團的聯想。

台塑引進技術點亮雲林農漁產業 蛤死頻傳當下產量仍冠全台2.1倍

台塑企業自2010年起推動漁業、農業輔導計畫，由安衛環中心統籌結合朝陽科大、高雄科大團隊，從土質、水質及以往農作型態等基...

台中市勞工局光復新村、審計新村青創基地招募開跑

為扶植並激發青年的創業能量，台中市政府勞工局辦理「摘星青年、築夢台中」創業服務，選定光復新村及審計新村設置青創基地，協助...

捷運5分鐘到！中山長春公辦都更案釋出 投資額上看47億

國家住都中心5日公告招商，推動位於捷運南京復興站旁的「中山長春公辦都更案」，總投資金額估計約47億元，基地面積5,805...

台康生與默克簽署 MOU 合作促進生物製藥智慧製造技術升級

台康生（6589）與默克（Merck）展開合作，雙方簽署非拘束性合作備忘錄（MOU），將攜手生物製藥智慧製造，進一步深化...

