台中市勞工局光復新村、審計新村青創基地招募開跑

為扶植並激發青年的創業能量，台中市政府勞工局辦理「摘星青年、築夢台中」創業服務，選定光復新村及審計新村設置青創基地，協助青年實踐創業夢想的同時，也為在地文化與歷史空間注入活力及能量。

勞工局指出，光復新村此次釋出14個空間、審計新村釋出5個空間，即日起至9月26日下午5時截止申請，預計10月公告錄取名單，歡迎20至45歲有志創業的青年參與徵選，實踐創業。

勞工局長林淑媛表示，這次招募徵選放寬申請資格，凡年滿20至45足歲以下青年，只要申請人及其合夥人不具任何事業體的代表人或負責人身分，或所經營事業體的核准設立未滿一年者，均可申請摘星計畫，放寬初創青年進駐資格，協助青年實現擁有實體店面的夢想。

勞工局說明，光復新村和審計新村，都是昔日省政府時期舊宿舍，富有歷史痕跡建築，透過創業青年無限創意與活力，賦予老建築的新生命。

光復新村並已納入參山國家風景特定區，參山國家風景區管理處將規劃整體「阿罩霧遊憩系統」，未來將在光復新村設立霧峰管理站，提供旅遊資訊及相關遊憩服務，結合當地文化、藝術、青年創業及綠色永續，打造永續觀光園區。

勞工局補充說明，進駐青創基地一期4年，期間依青年創業歷程需求，提供創業諮詢輔導及各類培力課程。

為減輕初創壓力，亦提供第一年進駐租金減半優惠，還有7項競爭型創業獎勵，包含參加外部訓練、創業營運空間整理、辦理活動、參與創業競賽獲獎或取得創業計畫補助、數位行銷廣告、通過商標或專利、伴手禮包裝設計等費用，最高補助逾134萬元，強化青年在創業的路上的實力。