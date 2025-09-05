捷運5分鐘到！中山長春公辦都更案釋出 投資額上看47億

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中山長春公辦都更案公告招商。國住都提供
中山長春公辦都更案公告招商。國住都提供

國家住都中心5日公告招商，推動位於捷運南京復興站旁的「中山長春公辦都更案」，總投資金額估計約47億元，基地面積5,805.91平方公尺（約1,756坪），採權利變換方式實施，受理申請期限到2025年11月14日。住都中心強調，這是翻轉南京復興商圈、打造綠意住宅的新契機，誠摯邀請國內外優質團隊共同參與投標。

這項公辦都更案地點精華，位於南京東路三段北側與建國北路二段交會處，步行5分鐘即可抵達南京復興站與松江南京站，交通便利。基地坐落在台北市金融與商辦核心區，鄰近中山南西、東區商圈，以及小巨蛋、公園等生活設施，不僅人潮與產業聚集，教育資源也完善，兼具居住與商業發展的高度潛力。

住都中心指出，本案招商評選將特別重視建築設計與公共空間規劃。規劃理念是透過設計手法串聯周邊開放空間，以捷運站與老樹為核心，營造一條結合咖啡香氣與綠意的「城市綠廊」，打造宜居且好走的生活環境。

評分重點包括「建築設計」、「立面風格」、「空間規劃」及「開放空間串聯」，期望能引入具創意與遠見的團隊，為市民提供兼顧功能、美學與歸屬感的都市住宅新典範。

住都中心表示，這不僅是一項單純的開發計畫，更是為台北市金融區注入綠意居住選擇的契機，未來完成後，將成為結合生活、商業與城市美學的示範案例。

捷運 公辦都更

