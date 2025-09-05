快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台康生（6589）與默克（Merck）展開合作，雙方簽署非拘束性合作備忘錄（MOU），將攜手生物製藥智慧製造，進一步深化合作關係，從原本的供應鏈夥伴升級為策略共創夥伴。這項合作將助於台康生加速數位轉型與工業4.0布局，更有望提升其在全球CDMO市場的競爭力。

台康生生物製造事業群執行長張志榮指出，與默克的策略合作是公司數位轉型的重要里程碑，能幫助台康更有效率地滿足國際法規與品質標準，並持續鞏固在全球市場的競爭優勢。

默克生命科學事業體製程應用處東亞暨大洋洲資深總監Claire Lee表示，此次合作將整合上游監測、下游純化到數位平台管理，全面賦能台康的數位轉型，協助台灣生技產業邁向智慧製造新階段。

透過此次合作，默克將協助台康生啟動智慧製造數位轉型，建構一條整合性高並由數據驅動的創新產線。這條產線將搭載默克的關鍵解決方案，包括結合即時監控與化學計量學的Procellics Raman 線上光譜分析儀，針對上游細胞培養製程的即時分析以提早發現避免潛在風險，進一步達成自動化；強化下游效率與產能的Mobius Multi Column Capture System（MCC）連續層析系統，支撐穩定且具彈性的純化流程；並導入Bio4C 軟體平台，串聯即時與歷史資料，建立從資料掌握到決策支援的數位中樞，全面推動製程智能化與風險預防。

此次合作象徵國際科技大廠與本土生技企業的深度結盟，除展現台康生在智慧製造的前瞻布局外，也凸顯台灣生技產業持續升級的潛力。未來，雙方將持續深化AI應用、數據驅動與智慧工廠建置，打造具國際示範性的製造典範，推升台灣生技產業能見度與永續發展動能。

台康生與默克簽署 MOU 合作促進生物製藥智慧製造技術升級

