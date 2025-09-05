聽新聞
0:00 / 0:00

北士科輝達總部案卡關…地上權如何解決 北市府、新壽看法差異大

聯合報／ 記者林麗玉朱漢崙／台北報導
北士科T17、T18用地。 圖／聯合報系資料照片
北士科T17、T18用地。 圖／聯合報系資料照片

輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地案一波三折，外傳取得地上權新光人壽開出一○七億元的「合意解約金」，讓北市府收回土地交由輝達自建總部，北市府昨指內部估算八億元才合理，且須依程序須編列預算並報議會審查，不能讓外界有市府圖利財團的聯想。

據了解，因輝達與新壽簽訂的MOU期限到九月底，若新壽沒有達成地上權移轉簽約，與輝達的MOU就會失效。輝達期盼盡速蓋好總部，勿生波折；北市府表示，當前有兩條路可走，一是仍由新壽蓋好總部轉交輝達使用；二是新壽與市府合意解約，將地上權轉給輝達自建總部，作法最單純，但這要看輝達和新壽怎麼談。

至於解約價金，傳出新壽開價一○七億元，北市府認為只值七、八億元，但新壽並未同意解約。

據指出，新壽從得標北士科這兩塊土地至今，支付權利金已超過四十億元。至於新壽是否開價一○七億元，知情人士說，從來沒有講到要把地上權賣回給市府，反而是市府先前已同意可由新壽為輝達蓋好廠房後再移轉給輝達。

新壽內部也已評估，若是素地無法直接移轉地上權，必須蓋好建物後移轉，才符合北市府地上權移轉的規定。

至於新壽屬意蓋好後再移轉給輝達？據指出，因為這是不會讓新壽遭股東質疑背信的最好做法，新壽當初已向董事會表示競標北士科的土地，會有非常好的營運前景，若直接解約把土地賣回北市府，將無法對董事會交代為何在有好的遠景之下，還把地賣回給北市府。

北市府指出，是新壽算出地上權案五十年利潤共一○七億元，但市府評估合意解約價格應是新壽得標後，退還交給市府的權利金及得標後這三年、百分之二點五利潤，算出價金應是八億元。市府態度是，如果新壽開價一○七億元，市府須編列預算，依程序報議會審查。

MOU 輝達 新壽 總部 地上權 北士科 北市府 新光人壽 合意解約

延伸閱讀

傳新壽將土地賣回給北市府？相關人士：有心人士放話要讓輝達進不了台灣

輝達台灣總部進度 李四川曝「黃仁勳希望明年5月開工」

新壽為全台名列前茅大房東 「祖產」一分未賣

50億元…北市府與新壽協商關鍵點

相關新聞

車市第4季促銷大潮要來了 進口車搶市 喊折價40萬

車市第4季促銷大潮要來了，貨物稅減徵補助新購汽車政策通過後，賞車人潮回籠，近期現代汽車宣布「每月推新車」後，福斯汽車（V...

取經日本DUSKIN 統一搶攻銀髮商機

統一超與日本DUSKIN合資台灣樂清，是國內市占第一的清潔公司，台灣進入超高齡社會，DUSKIN在日本服務範圍已延伸至高...

北士科輝達總部案卡關…地上權如何解決 北市府、新壽看法差異大

輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地案一波三折，外傳取得地上權的新光人壽開出一○七億元的「合意解約金」，讓北市府收回土地交由輝達自建總部，北市府昨指內部估算八億元才合理，且須依程序須編列預算並報議會審查，不能讓外界有市府圖利財團的聯想。

統一多元布局 腳步不停歇

統一集團加快腳步多元化布局，事業體涵蓋百貨、超商、藥妝等，積極往「生活品牌」邁進。近年又進軍投資寵物通路外，新百貨DRE...

奧丁丁 擬赴美上市

根據彭博資訊等外媒報導，經營奧丁丁集團的區塊鏈科技公司歐簿客（OBOOK Holdings）表示，正在尋求在那斯達克股票...

會計師看時事／跨國合規治理的關鍵策略

國際標準ISO 37301：2021合規管理系統（Compliance Management System, CMS），建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。