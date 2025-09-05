奧丁丁 擬赴美上市
根據彭博資訊等外媒報導，經營奧丁丁集團的區塊鏈科技公司歐簿客（OBOOK Holdings）表示，正在尋求在那斯達克股票交易所以直接上市的方式出售股票。OBOOK申請股票代碼「OWLS」 ，但未透露開始售股日期以及明確要釋出的股份數量。
所謂「直接上市」是指企業跳過傳統的首次公開發行股票（IPO）承銷商以及路演（road show）環節，將現有股份直接在那斯達克股票交易所進行公開交易的方式。
相較於IPO，直接上市將沒有承銷商協助定價、包銷和上市後的價格護盤，上市價格由公司和交易所討論後決定，市場投資人決定買入價格，如果股價下跌，則沒有護盤機制。
OBOOK創立於2010年，以奧丁丁集團品牌運作，積極推動國際市場，以區塊鏈技術為基礎，提供電子商務、旅宿訂房管理及支付解決方案，積極拓展至美國、日本、新加坡，以及南美洲與歐盟等市場，並在台灣、日本、美國、新加坡、香港、馬來西亞等地設有據點。
奧丁丁指出，上市方式和選定美國上市，是考量目前營運產業前衛，穩定幣法案在美國才剛通過，美國仍是全球最主力市場，也是應用者和投資人最能理解相關產業和公司投資前景的地方。奧丁丁主要營收雖不是以美國為最大，但優先耕耘美國市場。
