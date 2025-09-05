統一多元布局 腳步不停歇
統一集團加快腳步多元化布局，事業體涵蓋百貨、超商、藥妝等，積極往「生活品牌」邁進。近年又進軍投資寵物通路外，新百貨DREAM PLAZA也啟動，現在再伺機布局高齡相關事業。
統一（1216）在通路方面以創新、精業、整合三策略，積極滿足市場需求，並以生活品牌為核心主軸，致力架構生活服務平台，在日本DUSKIN的策略性合作下，有望進軍高齡照護與清潔商機。
其中在統一超方面，發揮通路影響力，轉投資事業包含菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一精工、悠旅生活（台灣星巴克）等均表現亮眼，有效挹注營收。
百貨事業方面，近年強化實體零售布局，上個月於台北市信義商圈開出台北第二家百貨「DREAM PLAZA」，目前在高雄夢時代及台北統一時代百貨皆有經營據點，營收貢獻分別約160億及50億元，加上「DREAM PLAZA」開幕，百貨事業實力已不容小覷。
