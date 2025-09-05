取經日本DUSKIN 統一搶攻銀髮商機

統一超（2912）與日本DUSKIN合資台灣樂清，是國內市占第一的清潔公司，台灣進入超高齡社會，DUSKIN在日本服務範圍已延伸至高齡者輔具租賃事業，統一集團指出，雙方未來不排除深化合作，切入台灣高齡者輔具租賃市場。

統一集團4日參訪日本DUSKIN，聚焦於高齡照護事業進行交流。DUSKIN國際部部長山本一成表示，訪問照護在住宅服務中的占比僅次於輔具租賃，約占整體服務支出10%，但輔具租賃市場規模正持續成長。

台灣樂清是統一超與日本DUSKIN分別持股51%、49%合資成立，1995年開業至今30年。DUSKIN主要從事以清潔用具，如拖把與地墊等除塵商品為主的租賃業務，旗下也有甜甜圈品牌「Mister Donut」。統一超在2004年統轉投資成立「統一多拿滋」，就是經營Mister Donut，雙方合作關係密切。

山本一成指出，高齡化社會趨勢日益顯著，DUSKIN已發展出專門因應高齡人口的事業部門，包含照護、輔具用具租賃與銷售和高齡者照護服務，隨著與統一的合作關係深化，雙方不排除將高齡照護服務擴展至台灣市場。

台灣樂清表示，會持續開發新客戶，由於民眾環境防護意識提升，清潔與除塵業務需求增加，已帶動整體業務成長。

在清潔用品上，DUSKIN表示，隨著民眾清潔消毒意識抬頭，去年在台最暢銷商品為抗菌菜瓜布全年銷售量約20萬個，穩居台灣市場冠軍；其次為除氯蓮蓬頭，年度銷售額達454萬元，鋁微粒日本菜瓜布也有好成績，未來將持續擴大業務範圍。

此外，物價上漲也激發聰明消費意識，帶動高CP值大容量洗劑銷售年增兩成。而每當促銷活動時，也帶動民眾大量購買或囤貨，刺激業績成長三成。