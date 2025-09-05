取經日本DUSKIN 統一搶攻銀髮商機

經濟日報／ 特派記者侯思蘋／大阪4日電
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

統一超（2912）與日本DUSKIN合資台灣樂清，是國內市占第一的清潔公司，台灣進入超高齡社會，DUSKIN在日本服務範圍已延伸至高齡者輔具租賃事業，統一集團指出，雙方未來不排除深化合作，切入台灣高齡者輔具租賃市場。

統一集團4日參訪日本DUSKIN，聚焦於高齡照護事業進行交流。DUSKIN國際部部長山本一成表示，訪問照護在住宅服務中的占比僅次於輔具租賃，約占整體服務支出10%，但輔具租賃市場規模正持續成長。

台灣樂清是統一超與日本DUSKIN分別持股51%、49%合資成立，1995年開業至今30年。DUSKIN主要從事以清潔用具，如拖把與地墊等除塵商品為主的租賃業務，旗下也有甜甜圈品牌「Mister  Donut」。統一超在2004年統轉投資成立「統一多拿滋」，就是經營Mister Donut，雙方合作關係密切。

山本一成指出，高齡化社會趨勢日益顯著，DUSKIN已發展出專門因應高齡人口的事業部門，包含照護、輔具用具租賃與銷售和高齡者照護服務，隨著與統一的合作關係深化，雙方不排除將高齡照護服務擴展至台灣市場。

台灣樂清表示，會持續開發新客戶，由於民眾環境防護意識提升，清潔與除塵業務需求增加，已帶動整體業務成長。

在清潔用品上，DUSKIN表示，隨著民眾清潔消毒意識抬頭，去年在台最暢銷商品為抗菌菜瓜布全年銷售量約20萬個，穩居台灣市場冠軍；其次為除氯蓮蓬頭，年度銷售額達454萬元，鋁微粒日本菜瓜布也有好成績，未來將持續擴大業務範圍。

此外，物價上漲也激發聰明消費意識，帶動高CP值大容量洗劑銷售年增兩成。而每當促銷活動時，也帶動民眾大量購買或囤貨，刺激業績成長三成。

輔具 日本

延伸閱讀

統一投信投研實力續獲基金獎肯定 00988A 聚焦全球創新藍海

統一併購家樂福超市 嘉市家樂福北門店22日熄燈掀搶購人潮

台股自營商點火 兩月買千億 推升下半年行情攀高

習近平發表抗戰談話 陸學者推測：釋出不要阻撓兩岸統一的訊號

相關新聞

車市第4季促銷大潮要來了 進口車搶市 喊折價40萬

車市第4季促銷大潮要來了，貨物稅減徵補助新購汽車政策通過後，賞車人潮回籠，近期現代汽車宣布「每月推新車」後，福斯汽車（V...

取經日本DUSKIN 統一搶攻銀髮商機

統一超與日本DUSKIN合資台灣樂清，是國內市占第一的清潔公司，台灣進入超高齡社會，DUSKIN在日本服務範圍已延伸至高...

北士科輝達總部案卡關…地上權如何解決 北市府、新壽看法差異大

輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地案一波三折，外傳取得地上權的新光人壽開出一○七億元的「合意解約金」，讓北市府收回土地交由輝達自建總部，北市府昨指內部估算八億元才合理，且須依程序須編列預算並報議會審查，不能讓外界有市府圖利財團的聯想。

統一多元布局 腳步不停歇

統一集團加快腳步多元化布局，事業體涵蓋百貨、超商、藥妝等，積極往「生活品牌」邁進。近年又進軍投資寵物通路外，新百貨DRE...

奧丁丁 擬赴美上市

根據彭博資訊等外媒報導，經營奧丁丁集團的區塊鏈科技公司歐簿客（OBOOK Holdings）表示，正在尋求在那斯達克股票...

會計師看時事／跨國合規治理的關鍵策略

國際標準ISO 37301：2021合規管理系統（Compliance Management System, CMS），建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。