航空相關優惠 三雄大拚場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）大推航空哩程全面貨幣化，此前，長榮航空是國內最早推出可以購買哩程、加值哩程的業者；星宇航空則是洞察家庭旅遊與青少年遊學需求的成長，國內首家會員方案中推出全台首創「家庭帳戶」，各家航空公司會員哩程運用各有優點。

長榮航空的會員為解決合員因為缺少哩程錯過尊榮旅程感到煩惱問題，在官方網站上提供旅客線上立即購買或於酬賓機位，讓兌換酬賓機票或艙位升等的想僅咫尺之遙，哩程售價1,000哩等於40美元，折算台幣約1,230元，可以讓消費者自行計算最佳升等方式。

星宇航空COSMILE會員除可兌換酬賓機票、艙位升等，亦能將哩程運用於星宇小舖商品、機上免稅品等。

星宇 機票 長榮

