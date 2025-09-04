航空相關優惠 三雄大拚場
華航（2610）大推航空哩程全面貨幣化，此前，長榮航空是國內最早推出可以購買哩程、加值哩程的業者；星宇航空則是洞察家庭旅遊與青少年遊學需求的成長，國內首家會員方案中推出全台首創「家庭帳戶」，各家航空公司會員哩程運用各有優點。
長榮航空的會員為解決合員因為缺少哩程錯過尊榮旅程感到煩惱問題，在官方網站上提供旅客線上立即購買或於酬賓機位，讓兌換酬賓機票或艙位升等的想僅咫尺之遙，哩程售價1,000哩等於40美元，折算台幣約1,230元，可以讓消費者自行計算最佳升等方式。
星宇航空COSMILE會員除可兌換酬賓機票、艙位升等，亦能將哩程運用於星宇小舖商品、機上免稅品等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言