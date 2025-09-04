快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空哩程貨幣化，華航衝第一。聯合報系資料照
航空哩程貨幣化，華航（2610）衝第一。華航昨（4）日宣布，會員制將邁入新紀元，包括採積分可加速讓會員卡升等；再者，全新制度將哩程視為「貨幣」，不僅可以加購、送禮，可以交易，也可轉成現金捐公益團體，年底計價方式將出爐。

華航新的會員制度牽動哩程貨幣化，未來能怎麼買賣、交換成為當紅話題。業內指出，過去航空哩程雖然可以交換，但並未檯面化，此次華航公開宣示新作法，將哩程視為「貨幣」，可自由轉讓及合併使用，是否將引起航空業一陣會員與哩程制度的變革潮，值得關注。

華航表示，全新制度將哩程視為「貨幣」，可自由轉讓及合併使用，讓會員將受讓哩程與帳戶有效哩程整合使用，一次兌換心儀好禮物；最重要會員同時可透過購買方式，隨時補足所需哩程，輕鬆達成兌換門檻，也可「購買哩程」當禮物贈送親友；同時提供優惠價格，重新啟用近期失效的哩程，再結合帳戶內有效哩程靈活運用。

華航表示，為了吸引更多的高端會員搭乘華航，昨日宣布2025年底開啟會員制度新紀元，全新「會籍積分制度」即將登場，為台灣首家採用會籍積分制度的航空公司；為了讓會員在新制度上線後，安心計算舊有哩程對應新制的積分，即日起華航於官網同步啟動「積分試算器」服務，方便會員試算每趟旅程可獲得的積分。

華航承諾，在新會員制度下，會員現有會籍所享有的禮遇將完全保留，權益不變，未來兩年內至2027年前，會員級別僅會晉升，不會降等。

會員將受讓哩程與帳戶有效哩程整合使用，一次兌換心儀好禮外，會員權益升級每趟飛行都有價值，還可以靈活運用哩程。

為使哩程兌換品項更加多元化，華航將推出電子票券平台，讓會員可以使用哩程兌換全台超過130個連鎖品牌的商品與服務。

華航 貨幣 帳戶

華航創新 推哩程貨幣化 計價方式年底揭曉

