車市第4季促銷大潮要來了 進口車搶市 喊折價40萬

車市第4季促銷大潮要來了，貨物稅減徵補助新購汽車政策通過後，賞車人潮回籠，近期現代汽車宣布「每月推新車」後，福斯汽車（VW）推超強優惠方案，24年式部分車型折價超過40萬元，拚價格也要拚業績。

台灣福斯汽車昨（4）日宣布，9月限時購車優惠正式開跑，由小型都會車The Polo、The T-Cross 與 The T-Roc領銜登場，並且同步加碼5+2休旅The Tiguan Allspac與純電ID.車系等購車專案，特定車型至少都便宜30萬，部分超過40萬，就是要搶市占。

福斯表示，凡於9月21日前完成領牌成為小型都會車款車主，即贈市值超過26,000元的德國原廠超感光頂級紀錄儀（前後鏡頭組）， 熱銷5+2休旅The Tiguan Allspace 限時優惠價129.8萬元起，全車系搭載2.0 TSI渦輪增壓引擎與4MOTION智慧四驅系統，指定車型最高現金折扣超過40萬元，這未含政府汰舊換新減徵貨物稅5萬元，若加計的折價幅度會更大 。

值得注意的是，現代汽車表示，台灣車市正迎來新一波振興契機，公司對下半年整體市場表現充滿信心，下半年以「月月有新車」的步調，推出重量級新產品。

據了解，現代汽車9月陸續展開三款新車預接單，此外，第4季現代汽車還將迎來Fun電小精靈Inster與休閒王者七人座Palisade，完整產品陣容滿足不同族群需求。