智慧經營／台灣國際造船董事長黃正弘 五大策略 營運啟航

長期營運低迷的台灣國際造船公司（2208），近年來連獲大單，同時備受關注的潛艦國造並正如質如期推進，即將開創新高峰，這歸功於董事長黃正弘2024年上任以來運籌帷幄，針對全球經濟挑戰與供應鏈管理等五大未來可能面臨的挑戰，制定了應對處理策略與解決方針，逐步展現出成果。

連獲大單 力拚明年轉盈

今年1月15日上午，萬海航運位於台北市內湖的總部舉行12艘8,700TEU貨櫃船訂造合約簽署儀式，在萬海董事長陳柏廷、台船董事長黃正弘見證下，由雙方總經理謝福隆和蔡坤宗代表簽字。

這是台船繼去年8月接到中航公司2+2（含選擇權）4艘21萬噸散裝船訂造合約之後的最大一筆訂單，兩張合計16艘商船訂單，金額高達530億元。

截至目前為止，該公司在手訂單合約金額逾2,000億元，包括一般商船18艘、軍艦及公務船16艘、重大船艦改裝維修案數艘，以及26座石化品儲槽統包工程、槽車裝卸工程統包工程案等，尚待執行金額近1,400億元。其中，造船訂單已排到2030年，整體營運將逐步改善，並力拚明年可轉虧為盈。

至於眾所矚目的國造潛艦方面，原型艦海鯤號正陸續完成港試、海試，可依合約進度於今年11月交付，後續艦立法院也已經通過2艘，並於今年3月正式簽署合約，現正依原定計畫執行中。

黃正弘去年上任即針對全球經濟挑戰與供應鏈管理等五大未來可能面臨的挑戰，制定了相應的處理策略與解決方針。

首先，在全球經濟挑戰與供應鏈管理方面，台船計劃加強與多元供應商的合作，以降低對單一商源的依賴，並透過人工智慧技術優化供應鏈管理，提升彈性與應對突發事件的能力。

同時，針對主要裝備及原物料價格波動，採取長期合約策略，並加強國際市場的開拓與戰略合作，以實現市場多元化。

其次，技術與產品創新方面，持續加大對環保型燃料或雙燃料貨櫃輪與節能型船舶的研發投入，以迎合全球航運業的綠色發展需求。並積極推動智慧船舶的發展，妥善應用船舶自動化與數位化技術，透過與國內外相關學術單位的合作，提升技術優勢，探索AI與大數據技術在現代船舶的應用。

吸引投資 增強資本實力

財務與資金管理方面，除了傳統的銀行貸款與自有資金外，在主管機關的允許下，可以研究發行公司債券或進行增資的可能性，以增強資本實力並吸引投資。

至於人力資源與組織管理方面，他重視員工技能提升與勞資和諧關係，推動內部培訓和外部交流計劃，強化台船學院的功能並建立有競爭力的薪酬福利制度，以吸引和留住優秀人才。

而接續下來，台船現並鎖定海巡署規劃的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，預估經費612億元；其中，10艘2,000噸巡防艦和2艘8,000噸巡防艦訂單列為優先爭取標的。

此外，看準無人船的市場發展潛力和商機，正加緊投入無人船研發，2024年籌組相關團隊後，目前原型船已於今年3月亮相，初步以軍事用途為主，成型後也可以導入商用、民用領域。