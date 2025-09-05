顯而立見／信任…AI浪潮下的教育基石

我們正站在一個選擇的分岔口。AI工具正在滲透教育現場，許多學生的真實努力卻被質疑與否定。

最近有個新聞是，美國一位大學生為了證明作業並非由AI生成，被迫錄下長達93分鐘的寫作過程。她並未違規，只是無法說服老師那作業是她自己寫的。

這不是一場單純的爭議，而是一個教育制度信任機制瓦解的警訊。

生成式AI的功能愈來愈強大，但我們不該將使用工具等同於喪失能力。AI可以協助輸出，但無法替人做出判斷。教育應該關注的是學生在過程中是否展現出邏輯、觀點與立場，而不是他們是否使用了工具。

當老師對學生的作業表示懷疑，只因為它看起來太成熟，問題不在學生寫得太好，而在我們對判斷的標準過於模糊。

我們需要的是教會學生如何使用工具來深化思考，而不是只會辨別文字從哪裡來。

教室不該像審訊室。當學生開始花更多時間證明自己「沒有作弊」，而不是專注學習內容時，教育的重心就已經偏離了原點。錄影、自證、備份、比對，這些程序讓學習變成防禦，而不是探索。

如果我們把教育制度設計成預設學生會作弊，那麼學生終究會活在「我如何不被抓到」的思維模式中。而真正的誠信，來自於一個被信任的環境，而不是一個被監控的制度。

在過去，教育系統追求的是相對排名與分數競爭，想要知道誰是全班第一。可是在AI大量參與學習的時代，這種比較失去了意義。因為生成內容已非難事，難的是誰能留下屬於自己的觀點與選擇。

學校應該成為一個平台，引導學生找到自己在什麼領域可以被看見。在這個平台上，不是只有一條跑道，而是許多條通往不同能力與價值的道路。

每個人都可以在某個角落成為第一，教育應該幫助他們找到那個地方。

芬蘭赫爾辛基大學推行全民AI素養課程，鼓勵學生與AI合作，而不是對抗。課堂上，學生不僅要使用工具，還要說明怎麼使用、為何使用。學校相信學生能思辨，而不是預設他們會濫用。

日本也有學校推行AI協作寫作制度，學生在繳交作品時，還需附上「創作過程報告」，詳述自己在生成、修改、取捨過程中扮演的角色。評分標準不再是文句美不美，而是學生如何做出選擇、如何與工具互動。

這些例子證明，只要制度相信人，人就有可能在科技的浪潮中發揮主體性，而不是被動防守。

事實，教育的終點不是分數，而是信任。當我們太在意學生是否「作弊」，就會忽略他們真的學會了什麼。誠信不是靠檢查制度產生的，而是來自於一個足以讓人願意坦白的環境。

教育的終點，不該是把人分出高下，而是讓每個人都能為自己的選擇負責。AI並不是教育的威脅，真正的威脅是我們對人的不信任。

如果我們願意重新設計制度，以信任為起點，以選擇為核心，那麼AI會是推動人類學習的夥伴，而不是敵人。

未來的教育，不該是防線的堆疊，反而應該是關係的修復。當我們重新相信學生，也讓他們有機會相信自己，那麼我們所建構的不只是知識的殿堂，更是文明的起點。這才是我們該啟動的教育革命。